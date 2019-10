Pytamy Polaków, czym ich zdaniem powinni zająć się politycy, by dostać ich głos

hipo krater 28 minut temu Oceniono 2 razy 0

Co za idiotyczne pytanie, nie przystajace do obevnej rzeczywistosvi. Prezes nie jest zainteresowany co my chcemy, tylko co on by chciał. Przecież on z żadnymi fachowcami się nie konsultuje, nie dyskutuje , nie odpowiada na pytania dziennikarzy, nie prowadzi debat, na których możnaby zadać mu pytania. A Polacy głosując w większości na te jednoosobową władzę, chcieliby jedynie prezentów, kiełbasy wyborczej, żeby on im obiecywał forsę. Reszta się nie liczy.