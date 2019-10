Marian Banaś ma dostęp do informacji niejawnych. ABW nie prowadzi postępowania wyjaśniającego

Według RMF FM Marian Banaś od 2001 r. ma poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do najważniejszych klauzul. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzała postępowania sprawdzające dotyczące jego certyfikatów. W latach 2012-2013 postępowania prowadziła ABW pod wodzą Krzysztofa Bondaryka i Dariusza Łuczaka. Postępowanie toczyło się też trzy lata temu. Wówczas poświadczenie bezpieczeństwa przyznało ABW rządzone przez Piotra Pogonowskiego. Jak podaje RMF FM, to oznacza, że służby przez kilkanaście lat nie natrafiły na informacje, które by uniemożliwiły Banasiowi dostęp do tajemnic państwowych.

Marian Banaś i sprawa kamienicy w Krakowie

To ważna informacja w kontekście domniemanych kontaktów Mariana Banasia z krakowskim półświatkiem. Przypomnijmy, w reportażu "Superwizjera" ujawniono, że w kamienicy, której właścicielem miał być Marian Banaś, oferowano "pokoje na godziny". Z ustaleń dziennikarzy wynikało, że szef NIK nie umieścił nieruchomości w swoich oświadczeniach majątkowych. Banaś zaprzeczył tym zarzutom, ale udał się na bezpłatny urlop (rozpoczął go 27 września), do czasu wyjaśnienia sprawy. W pensjonacie reporter magazynu TVN napotkał Wiesława K., ps. Simon. Karany przestępca, co widać w materiale, dzwonił do szefa NIK i w trakcie rozmowy mówił do niego na "ty". Później Banaś potwierdził, że ta rozmowa miała miejsce.