W poniedziałek zwołano konferencję prasową prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. Politycy mówili o nowej "piątce" PiS - to obietnice wyborcze, które mają być zrealizowane podczas pierwszych stu dni rządów po wyborach parlamentarnych.

REKLAMA

Jak przypominał na początku konferencji Jarosław Kaczyński, to własnie PiS wniosło do polskiego życia publicznego wiarygodność i jego partia dalej zobowiązuje się do realizowania obietnic. Po wyborach mają być to:

Mały ZUS dla firm 13. i 14. emerytura Pakiet kontrolnych badań profilaktycznych Program budowy 100 obwodnic Plan na rzecz równych dopłat dla polskich rolników

Prezes PiS powiedział, że te projekty zostaną zrealizowane w ciągu stu dni. - Zostaną uchwalone ustawy albo tam, gdzie nie można tego regulować ustawami, będą to programy rządowe - doprecyzował.

Morawiecki: Chcemy zawrzeć taki pakt z obywatelami

Później o wiele szerzej o nowej "piątce PiS" mówił premier Mateusz Morawiecki:

Konkretne obietnice i działania składają się na konkretne państwo. Państwo, które przedstawia konkretny plan działań.

Szef rządu wyjaśniał, że mniejszy ZUS obejmie te firmy, w których dochody nie przekraczają 6 tys. zł, a przychody - 10 tys. zł. Wskazywał, że w ten sposób mali przedsiębiorcy zaoszczędzą miesięcznie 500 zł, a zmiana obejmie blisko 300 tys. przedsiębiorstw.

Doprecyzował też, że pakiet badań profilaktycznych będzie oferowany wszystkim Polakom, którzy ukończyli 40 lat, a budowa 100 obwodnic obejmie małe i średnie miasta.

Chcemy zawrzeć taki pakt z obywatelami. W końcu wybory w demokracji są takim odnowieniem umowy społecznej. Co cztery lata chcemy ten kontrakt odnawiać ze społeczeństwem. Pokazywać nasze plany na 4, 8, 12 lat, by Polska była państwem dobrobytu

- powiedział na koniec Morawiecki.