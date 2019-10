Efekt reprymendy ministra Ardanowskiego? "Było 20 tysięcy wniosków, zostało siedem tysięcy"

zd46 2 godziny temu Oceniono 7 razy 7

Prezes PiS i jego wierni lecz rozpuszczeni szweje, publikują karkołomną, ale zawsze pozytywną narrację z „piekła rodem”. Nawet wtedy, gdy niskiej rangi wysoki działacz PiS, albo wysokiej rangi niski działacz PiS-u "nafajda do portek", to partia przekuwa to w sukces, ogłaszając: "odnieśliśmy wielki sukces, nie to co poprzednicy, spodnie naszych działaczy nie przepuściły na zewnątrz g..na, a smród niech wąchają inni, my mamy następny sukces", niestety tylko "gów...ny.