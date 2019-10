Sufit dla PiS to aż 58 proc. Co musiałoby się stać, by Kaczyński go sięgnął? [SONDAŻ]

Gdyby wszyscy zwolennicy władzy PiS - także ci chcący szerszej koalicji - zagłosowali na partię Jarosława Kaczyńskiego, to poparcie to wyznaczy wysokość sufitu nad PiS-em: wspomniane 58 proc. Teoretycznie jest to możliwe, bo przy urnach wyborcy podejmują decyzje indywidualnie, a nie zbiorowo.

REKLAMA

Jednocześnie, w naszym sondażu 37 proc. Polaków chce, aby PiS zdobyło większość konstytucyjną. 21 proc. chce tego zdecydowanie, a 16 proc. odpowiada "raczej tak". Z kolei przeciw jest 57 proc. (46 proc. zdecydowanie, a 11 raczej nie).

Wyborcy PiS: większość nawet konstytucyjna

W gronie osób chcących głosować teraz na PiS, 84 proc. chce, aby partia ta zdobyła większość pozwalającą na zmianę konstytucji - z czego 55 proc. zdecydowanie, a 29 proc. "raczej tak". Co dziesiąty wyborca PiS nie chce, aby formacja Jarosława Kaczyńskiego miała taką siłę w Sejmie, a 6 proc. nie ma zdania. Interesujące jest to, że wśród osób, które nie chcą w ogóle iść na wybory, 34 proc. chce, aby PiS miało możliwość samodzielnego zmienienia konstytucji (55 proc. jest temu przeciw).

W nieco innym pytaniu (czy jesteś za tym, aby PiS miało samodzielną większość?) odpowiedź jest podobna. O ile konstytucyjnej większości (307 posłów) dla PiS chce wspomnianych 84 wyborców PiS, to większości samodzielnej (231) już tylko 79 proc. To pewna sprzeczność, która wynika z tego, że część odpowiedzi o większość konstytucyjną to "raczej tak", a ponadto niektórzy ankietowani mogli nie znać różnic pomiędzy rodzajami większości.

Rozwodnić władzę Kaczyńskiego

Niemniej, w badaniu aż 19 proc. wyborców PiS wskazało przy bardziej zrozumiałym pytaniu, że chciałoby władzy dla swoich faworytów, ale jednak w koalicji z kimś jeszcze.

Co ciekawe, także 19 proc. wyborców chcących głosować na opozycję (w tym 12 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej) ocenia, że najlepsze dla nich byłyby rozwodnione rządy PiS, czyli w szerszej koalicji. Niemniej 77 proc. wyborców opozycji chce zupełnego odsunięcia PiS od władzy.

Mężczyźni częściej za PiS

Za samodzielnymi rządami PiS wyraźnie częściej są mężczyźni: 41 proc. Polaków tego chce, podczas gdy Polek jedynie 28 proc. Zwolenników rządów PiS, ale w szerszej koalicji, jest wśród pań i panów już podobna liczba (odpowiednio 25 i 23 proc.).

Z kolei w grupie osób chcących, by to opozycja przejęła władzę, dominują już kobiety (40 proc.) nad mężczyznami (32 proc.). Ponadto im wyborcy starsi, tym w większym stopniu chcą władzy dla PiS. Co piąty wyborca w wieku 18-34 lat chce samodzielnych rządów tej partii, podczas gdy w grupie 45+ chcą tego już dwie osoby na pięć.

Za większością konstytucyjną dla PiS jest 52 proc. osób o wykształceniu podstawowym i zawodowym (przeciw jest w tej grupie 39 proc.). Wśród osób tylko z maturą ten odsetek spada do 34 proc., a sprzeciw skacze do 61 proc. Tylko 18 proc. magistrów oczekuje większości konstytucyjnej dla PiS, a przeciw jest aż 81 proc.

Wieś dla PiS, metropolie dla opozycji

Tylko na wsi jest więcej zwolenników większości konstytucyjnej dla PiS - 47 proc., wobec 45 proc. przeciwników. W największych miastach (500 tys.+) przytłaczająca jest większość przeciwników - 76 proc., wobec raptem 23 proc. zwolenników.

Kolejnej kadencji dla PiS chcą zwłaszcza ludzie słabiej wykształceni. 46 proc. osób z podstawówką bądź szkołą zawodową w CV chce władzy samodzielnej, a w szerszej koalicji kolejnych 21 proc. - czyli w sumie 2/3 ogółu najsłabiej wykształconych. Ludzie z maturą są już bardziej sceptyczni wobec PiS i chcieliby rozwodnić władzę tej partii - wśród nich zwolenników samodzielnej władzy PiS i władzy opozycji jest tyle samo. Osoby z wyższym wykształceniem tylko w 16 proc. chcą władzy samodzielnej dla PiS, a kolejnych 20 proc. liczy na to, że partia J. Kaczyńskiego utrzyma władzę, ale w koalicji.

Tradycyjnie już wieś jest za PiS, a duże miasta za opozycją. Aż 70 proc. wyborców na wsi chce rządów PiS (44 proc. samodzielnych, a kolejnych 26 proc. w koalicji), podczas gdy opozycja ma na wsi zaledwie 22 proc. zwolenników. W największych miastach (500 tys. mieszkańców i więcej) przytłaczająca jest większość zwolenników odbicia rządów przez opozycję - 59 proc.

Powiedź, czy chodzisz do kościoła, a powiem ci, na kogo głosujesz

Wyraźnie widać, że jeśli wyborca chodzi do kościoła, to skłania się ku PiS. 51 proc. osób chodzących na mszę co niedzielę lub częściej chce samodzielnej władzy PiS, a łącznie ze zwolennikami koalicyjnej władzy PiS odsetek ten sięga aż 79 proc. Z kolei osoby z reguły, ale nie zawsze chodzące w niedzielę na mszę, są w 42 proc. zwolennikami monowładzy PiS, a w kolejnych 28 proc. koalicyjnej władzy z PiS na czele (łącznie to 70 proc.). Opozycja ma tu tylko 24 proc. zwolenników.

Osoby niechodzące do kościoła co niedzielę (tylko w święta, na śluby, pogrzeby, etc.) w 55 proc. chcą już odbicia władzy przez opozycję, a tylko w 23 proc. chcą kontynuacji samodzielnych rządów PiS.

PiS przyciągnęło część wyborców lewicy

Co ciekawe, 32 proc. osób o wyraźnie lewicowych poglądach chce kontynuacji władzy PiS w jakiejś formie (samodzielnie - 14 proc., a w koalicji - 18 proc.), co można tłumaczyć zadowoleniem z socjalnej polityki J. Kaczyńskiego. W tej grupie przeciwników ponownej władzy dla PiS jest 63 proc.

Wśród wyznawców nie krwiście, ale centrolewicowych poglądów ta słabość do PiS już wyparowuje i tu 74 proc. ludzi jest za opozycją.

PiS-owcy czytają "Superaka", lewica słucha TOKu

Ponad 50 proc. zwolenników przejęcia władzy przez opozycję jest wśród czytelników (przynajmniej raz w ostatnim miesiącu) "Wysokich Obcasów" (68 proc.), "Newsweeka" (68 proc.), "Gazety Wyborczej" (60 proc.), "Polityki" (59 proc.), Gazeta.pl (54 proc.) i Onet.pl (52 proc.). Z kolei najwięcej zwolenników samodzielnej władzy PiS jest wśród osób sięgających po "Super Express" (44 proc.), "Fakt" (35 proc.), "Rzeczpospolitą" (32 proc.), Interię.pl (26 proc.), portal Gazeta.pl (25 proc.), Onet i "Politykę" (po 23 proc.). Jeśli chodzi o radia, to najbardziej sceptyczni wobec PiS są słuchacze TOK FM (samodzielnej władzy dla PiS chce 22 proc., a dla opozycji 55 proc.), potem Zetki (26 - 44) i RMF FM (32 - 39).

Sondaż telefoniczny Kantar dla "Gazety Wyborczej", Gazeta.pl i TOK FM, 1-5.10.2019, CATI, próba 1005 osób, reprezentatywna dla populacji 18+.