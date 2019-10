Kukiz o Kornelu Morawieckim: Był odpychany przez tych, co lali krokodyle łzy w pierwszych rzędach w kościele

kkrispl 2 godziny temu Oceniono 32 razy 26

No popatrzcie, bo ja tu czegoś nie rozumiem...

Kornela chcieli SB-cy siłą do Wiednia, w czasie gdy prawie nikomu nie dawali paszportów by mógł uciec z tego grajdoła, a on "bohatersko" się bronił "wyklęty patriota". Swego czasu nawet go nie szukali, taki był ważny w tym pół światku styropianowców. A on w tym czasie zawinął kasę Solidarności i nikt nic nie wie nawet IPN, albo raczej udają, że nic nie wiedzą. Podejrzewam, że kiedyś się znajdą jakieś kwity SB, albo ktoś w końcu puści "parę" z dawnych agentów i cała ta martyrologia pójdzie w pis--du, jak ostatnio z tym pedofilem-kapelanem z Gdańska, nazwiska nie wymieniam ze względów humanitarnych...