Nowy sondaż: PiS popełniło błąd ws. Mariana Banasia. Szefem NIK powinien zostać ktoś inny

urian 26 minut temu Oceniono 17 razy 13

W Polsce jest 20 mln. ludzi uprawnionych do głosowania. Frekwencja zwykle to ok. 50%. Czyli głosuje 10 mln.

1% z 10 mln. to 100 tys.

Obwodowych komisji wyborczych jest ponad 27 000. Jeżeli w jednym obwodzie tylko 3 osoby zagłosują na tę zamiast na inna partię to zmieniają wynik wyborów o 2% - jedna partia zyskuje 1% , a druga ten 1 % traci.

Trzeba więc wziąć udział w wyborach, bo wbrew pozorom KAŻDY głos jest ważny !

TWÓJ GŁOS MOŻE ZMIENIĆ WYNIK WYBORÓW! MOŻE ZMIENIĆ POLSKĘ I ŻYCIE MILIONÓW POLAKÓW !

Od Ciebie zależy czy Banaś dostanie od Dudy order Orła Białego czy stanie przed sądem !!!!