Pogrzeb Kornela Morawieckiego. Przemawiali Duda i Kaczyński. Prezes PiS mówił o "końcu postkomunizmu"

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się msza pogrzebowa marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Uczestniczyli w niej m.in. premier Mateusz Morawiecki z rodziną, prezydent Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Mszę prowadził arcybiskup Marek Jędraszewski.

Pogrzeb Kornela Morawieckiego. Duda: Był niezłomny

Podczas mszy kilkukrotnie przywoływano słowa "Niosę Ciebie Polsko, jak żagiew, jak płomienie, gdzie Cię doniosę - nie wiem", które Kornel Morawiecki wypowiedział podczas inauguracji Sejmu ostatniej kadencji z 12 listopada 2015 roku (to cytat z nieznanego autora podziemia). - Kornel Morawiecki podjął osobisty trud, aby nieść Polskę jak żagiew, jak płomienie. Był nieustannie zatroskany, aby ta żagiew nigdy nie obróciła się w popiół - mówił abp Marek Jędraszewski.

Głos podczas uroczystości zabrał prezydent Andrzej Duda, który mówił m.in. o niezłomności Kornela Morawieckiego:

Kornel Morawiecki chciał wolnej i niepodległej Polski, pod tym względem był niezłomny. Można się nie zgadzać, ale nie można nie szanować Kornela Morawieckiego - jego niezłomności, jego patriotyzmu, jego walki.

Ktoś, kto wierzy w to, że data urodzin determinuje życie człowieka, powie: urodził się 3 maja 1941 roku, w 150 rocznicę uchwalenia konstytucji majowej. My, wierzący, powiemy: po prostu takim był człowiekiem, niezwykle głębokich przekonań i niezwykłej wewnętrznej siły. Niezwyklej niezłomności w dążeniu do wolności

- mówił Duda. Prezydent przytoczył też anegdotę na temat słów wypowiedzianych przez Kornela Morawieckiego po protestach pod Sejmem.

- Kiedy był już marszałkiem seniorem, w czasie protestu pod Sejmem zablokowano mu drogę. Potrącano go, szturchano, szarpano. Nawet mu ubliżano. Wytrzymał to ze stoickim spokojem - opowiadał Duda, dodając, że po wszystkim Kornel Morawiecki nie zdecydował się na wniesienie skargi wobec blokujących mu drogę osób. - Mówił : nie, nie, to są moi rodacy, oni po prostu nie zgadzają się ze mną i nie dawali mi przejść. Absolutnie nie wniosę skargi, oni mają mieć prawo mieć swoje poglądy - zakończył Duda.

Kaczyński zabrał głos na pogrzebie Kornela Morawieckiego. Mówił o końcu postkomunizmu

Podczas uroczystej mszy głos zabrał także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który podkreślał, że Kornel Morawiecki "w walce o wolność ryzykował własnym życiem". - Jego życie było sprzeciwem wobec zniewolenia i tego, z czym polskiemu patriocie trudno się było pogodzić - mówił, podkreślając, że Kornel Morawiecki "odrzucał nie tylko komunizm, ale i postkomunizm". Po chwili zrobił odniesienie do chwili, gdy Kornel Morawiecki został powołany na marszałka seniora, a Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę w Polsce.

Historia potoczyła się tak, że gdy po raz pierwszy znalazł się w parlamencie i został powołany przez pana prezydenta na stanowisko marszałka seniora [12 listopada 2015 - red.], to zaczął się koniec postkomunizmu. I to był można powiedzieć jego wielki triumf i można powiedzieć spełnienie jego niezwykłego życia

- zaznaczył Kaczyński.

Dalsza część ceremonii pogrzebowej marszałka seniora odbędzie się o godzinie 15 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.