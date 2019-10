Duda o przyjęciu Polski do ruchu bezwizowego: Po cichu liczę, że nastąpi to przed końcem roku

Decyzję dotyczącą zniesienia wiz dla Polski Donald Trump ogłosił w piątek. - Wkrótce podpiszę pełen program bezwizowy - powiedział prezydent USA. Po decyzji Trumpa stanowisko w sprawie ruchu bezwizowego musi zająć jeszcze Kongres, wcześniej Polskę zweryfikuje Departament Bezpieczeństwa Narodowego. Andrzej Duda powiedział dziennikarzom, że decyzja Trumpa to "formalne dopełnienie tego, co zostało zapowiedziane przez prezydenta w czasie naszego ostatniego spotkania w Nowym Jorku".

Andrzej Duda o ruchu bezwizowym: Liczę, że jeszcze przed końcem roku

- Mam nadzieję, że już niebawem ruch bezwizowy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi stanie się faktem. Procedura dopuszczenia Polski do Visa Waiver Program ruszyła, to oznacza, że od strony polskiej wszystkie wymogi formalne zostały spełnione - powiedział Duda. Zostało to przez amerykańską administrację zatwierdzone i w tej chwili ruszają procedury, które zawsze są w takiej sytuacji przeprowadzane. Przyjedzie do nas grupa, która będzie weryfikowała te kwestie, Kongres będzie musiał się jeszcze wypowiedzieć - dodał.

Jak stwierdził prezydent, ruch bezwizowy może stać się faktem w czasie kilku lub kilkunastu tygodni. - Mówiono, że najkrócej to będzie pięć tygodni, ale zdarzały się przypadki,że to ciągnęło się kilka miesięcy w przypadku innych krajów. Po cichu liczę, że udałoby się to jeszcze przed końcem roku zrealizować - przyznał Duda.