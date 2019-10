Parlamentarzyści pożegnali Kornela Morawieckiego. Trumna marszałka seniora wystawiona w Sejmie

archieil pół godziny temu Oceniono 8 razy 8

no po prostu geniusz biznesu...



inni płacą za kampanię, a nasz szczurek jeszcze dostaje za nią pieniądze...

no, powiedzmy, że za trupa ale kto w dzisiejszych czasach nie ma trupa w szafie... przecież chyba całość tej pisdy się o to opiera...

o wyjmowanie trupa z szafy w odpowiednich momentach.