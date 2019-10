"Iustitia" składa zawiadomienie na pracowników resortu Ziobry. "Zorganizowana grupa przestępcza"

j21p 14 minut temu Oceniono 2 razy 2

Lasota to zastępcą sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego. Funkcje prezesa i zastępcy rzecznika objął z nadania Ziobry.



a co sie okazuje?



Lasota w prostej sprawie o uszkodzenie ciała przez 15 miesięcy nie podjął żadnych czynności. Dlatego właśnie troje sędziów zdecydowało, że poszkodowanemu należą się 2 tys. zł odszkodowania za przewlekłość postępowania, do jakiej doprowadził Lasota.



to jest zastępcą sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego ktory innych ma scigac za przewleklosc??