Wybory parlamentarne 2019. Sondaż: PiS z niewielką przewagą. Frekwencja będzie rekordowa?

Z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że na Prawo i Sprawiedliwość chce zagłosować 43,44 proc. badanych, z kolei na Koalicję Obywatelską 28,47 proc. z nich. Do Sejmu weszłyby także Lewica z wynikiem 13,94 proc. oraz PSL-Koalicja Polska, którą popiera 7,56 proc. ankietowanych. Konfederacja nie przekroczyłaby progu wyborczego - chce na nią zagłosować 4,83 proc. respondentów.

REKLAMA

Sondaż wyborczy: PiS nie zdobędzie większości konstytucyjnej

Choć opozycja zdobyłaby łącznie blisko 50 proc. głosów, ze względu na system podziału mandatów większość z nich przypadłaby w udziale Prawu i Sprawiedliwości - analizuje politolog z UKSW. prof. Antoni Dudek. Z wyliczeń Instytutu Badań Pollster wynika, że PiS otrzymałoby 234 mandaty, a wszystkie partie opozycyjne łącznie 226 mandatów. Oznacza to, że partia rządząca nie zdobyłaby konstytucyjnej większości.

Wybory parlamentarne 2019. Sondaż: Frekwencja wyborcza będzie wyjątkowo wysoka

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" pokazuje, ilu Polaków wybiera się na najbliższe wybory. 63 proc. badanych stwierdziło, że na pewno zagłosuje, a 20. proc., że raczej to zrobi. Możliwe więc, że frekwencja wyborcza w jesiennych wyborach będzie rekordowo wysoka. Przypomnijmy, że najwyższą frekwencję wyborczą w wyborach parlamentarnych w Polsce odnotowano w 1989 roku. Wówczas do urn poszło 62,7 proc. uprawnionych do głosowania Polaków.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 1-2 października 2019 r. na próbie 1088 dorosłych Polaków.