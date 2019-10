Schetyna o Wojciechowskim: Jeśli ktoś obiecuje wyrównanie dopłat, a w PE tego nie mówi, to kłamie

Grzegorz Schetyna o przesłuchaniu Janusza Wojciechowskiego mówił na konferencji w Siemiatyczach na Podlasiu. - Czym to się skończyło? Informacjami, które dzisiaj są już w Brukseli powszechne, że polski rząd musi zmienić kandydata na komisarza, że ten jego występ był kompromitujący i wypadł niedostatecznie. Janusz Wojciechowski nie ma kwalifikacji elementarnych, żeby reprezentować sprawy rolnictwa, żeby zajmować się sprawami rolnictwa w Komisji Europejskiej - powiedział Schetyna, cytowany w depeszy PAP.

Schetyna krytykuje wystąpienie Wojciechowskiego w PE

- Jeżeli ktoś mówi tutaj w kampanii wyborczej, obiecuje wyrównanie dopłat (rolniczych), a potem nie ma odwagi powiedzenia tego na przesłuchaniu w komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego, to znaczy, że kłamie. Że tu chce oszukać rolników, mówiąc o wyrównaniu dopłat, bo o to po prostu nie walczy i nie jest w stanie walczyć. Nie jest w stanie mówić z podniesioną głową, że broni interesów polskiego rolnika - dodał lider Koalicji Obywatelskiej.

Janusz Wojciechowski nie został we wtorek pozytywnie zaopiniowany na stanowisko komisarza ds. rolnictwa. Część przesłuchujących go europosłów zarzucała mu zbyt ogólne odpowiedzi. Ostatecznie poproszono go o udzielenie pisemnej odpowiedzi na sześć dodatkowych pytań. Kolejne przesłuchanie odbędzie się prawdopodobnie w poniedziałek. Z nieoficjalnych informacji dziennikarzy wynika jednak, że europosłowie bardzo negatywnie odebrali jego wystąpienie i ma nikłe szanse, by dostać tekę komisarza.

Kuźmiuk: Wkroczyła do gry wielka polityka

Wojciechowskiego po przesłuchaniu nie widać zbytnio w mediach, wystąpienia przed komisją bronią za to jego partyjni koledzy. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk ocenił, że nie do końca optymistyczne dla Wojciechowskiego pierwsza część przesłuchania, to sprawa polityczna. - Wiadomo, że te środowiska lewicowe w Parlamencie Europejskim, one zawsze z troską pochylały się nad właśnie sprawami ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt. Dla nich to było szczególnie ważne. On w swoim wystąpieniu te rzeczy bardzo mocno uwypuklił, a mimo tego był jakiś opór polityczny przed zatwierdzeniem jego kandydatury, więc dla mnie nie ulega wątpliwości, że wkroczyła do gry wielka polityka. Mam nadzieję, że w tym drugim wysłuchaniu polityki będzie mniej, a merytorycznie jeśli chodzi o problemy rolnicze, Wojciechowski sobie da radę - powiedział w rozmowie z wpolityce.pl