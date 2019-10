"KO chyba się pozamieniała na łby z Konfederacją". Koalicja wytyka PiS przyjmowanie imigrantów

Platforma Obywatelska, a właściwie Koalicja Obywatelska, szumnie zapowiadała powstanie strony "100 afer PiS". Jak sama nazwa wskazuje, komitet KO przygotował podsumowanie najważniejszych afer z czasów rządów PiS. Często brakuje tam poprawnego podawania źródeł (w przypadku afery KNF pominięto w ogóle fakt, że to "Gazeta Wyborcza" opisała sprawę).

REKLAMA

Na jedną z "afer" zwrócił uwagę dziennikarz Jakub Mejer. Chodzi o pozycję nr 96, którą KO opisuje jako "aferę migracyjną". Tu opis:

Jak informują media, mimo szczucia Polaków na imigrantów w kampanii 2015 roku, realna polityka imigracyjna rządu PiS jest zupełnie odmienna od zapowiadanej. Rząd Mateusza Morawieckiego, według mediów, ściągnął rekordową liczbę muzułmanów do Polski, bo aż 17 tysięcy.

Mejer taką formułę skomentował w następujący sposób, wytykając, że przecież nie tak dawno politycy związani z KO popierali przyjmowanie uchodźców czy imigrantów:

Koalicja Obywatelska chyba się pozamieniała na łby z Konfederacją. Rozumiem, że teraz wyrzucą Ewę Kopacz, która chciała przyjmować uchodźców, ze swojego grona?

W sieci komentowano później, że opisywana "afera" to w rzeczywistości kontra do narracji Prawa i Sprawiedliwości o tym, że ta partia nie zgodzi się na przyjmowanie imigrantów do Polski. Głośno było m.in. o antyuchodźczym spocie PiS z kampanii samorządowej w 2018 roku, w którym pokazywano "Polskę w 2020 roku", a "agresja i napady na tle seksualnym będą codziennością".

'100 afer PiS'. KO wytyka władzy, że przyjęła muzułmanów 100aferpis.pl