Lekarz komentuje "paragon hańby" Budki i cytuje matkę dziecka. "Zostałam wciągnięta w grę polityków"

winku pół godziny temu Oceniono 13 razy 11

Panie doktorze: Fantastycznie, że leczy pan ludzi.

Ale proszę, by spojrzał Pan też na to, że kwestia refundacji leków JEST sprawą polityczną czy sie to komuś podoba czy nie. I bez decyzji polityków, nie dojdziemy do wystarczających nakładów na opiekę zdrowotną. Nie widzi Pan tego?

I może i przykro, że dziecko zostało wciągnięte w polityczną debatę, ale nie jest Panu przykro, że ten fakt w ogóle zaistniał? Że rodzice dziecka musieli zapłacić ponad dwa tysiące złotych za dwa opakowania leku, który ratuje przeszczep, sprawność dziecka?

Dlaczego nie mówi Pan o tym?

Oraz: Kto inny jak nie rodzice wrzucili ten paragon do internetu? On się tam sam nie znalazł, a jedynymi osobami, ktore mogły go tam umieścić są ci, którzy zapłacili ten rachunek.

Zatem niech się nie dziwią, że w kampanii wyborczej jest on wykorzystywany.

A ja mam nadzieję, że dzięki tej dyskusji nakłady na opiekę zdrowotną wzrosną przynajmniej do 7% PKB.