Publikacja "Dziennika Gazety Prawnej" na temat wewnętrznych symulacji Prawa i Sprawiedliwości zgrywa się w czasie ze startem akcji i spotów profrekwencyjnych w wydaniu partii władzy, jak ten z Januszem Rewińskim o "tyradle". Słowo "mobilizacja" przez wszystkie przypadki odmienia też na konwencjach prezes PiS Jarosław Kaczyński, apeluje również, by nie tracić czujności.

Troska o dużą frekwencję na wyborach to też kalkulacja - według symulacji przyczyni się ona do większego zwycięstwa.

Im wyższa frekwencja, tym lepszy wynik partii rządzącej. (...). PiS sprawdziło, jak liczba głosujących może wpłynąć na wynik wyborów. Wzięto pod uwagę frekwencję na poziomie 53, 57 i 59 proc. Wyniki pokazały, że w każdym z badanych przypadków PiS wygrywa, mając odpowiednio: 45, 48 i 57 proc. poparcia

- czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Gazeta opisuje też, że przełożyła te wyniki na mandaty w Sejmie i PiS mogłoby zdobyć ich od 238 do nawet 278. Ta ostatnia liczba pozwalałaby np. posłom PiS na odrzucanie weta prezydenta (potrzeba większości 3/5 głosów).'

Wybory parlamentarne 2019. Polityk PiS o PSL: Nie uda się ich zepchnąć pod próg

Symulacja wewnętrzna to też przestroga dla partii rządzącej, ponieważ duża frekwencja może zadziałać na jej niekorzyść: wraz z wysokimi wynikami w sondażach jej elektorat może się "rozleniwić" i nie pójść do urn. To byłaby z kolei okazja dla oponentów PiS na uzyskanie jeszcze lepszego wyniku.

Wśród informacji ujawnionych przez "DGP" pojawia się jeszcze jeden interesujący wątek: w żadnej z symulacji do Sejmu nie wchodzi Konfederacja, a w parlamencie mają znaleźć się wyłącznie PiS, PSL, KO i Lewica.

- Nie uda nam się ich (PSL) zepchnąć pod próg - mówił dziennikowi jeden z polityków PiS, komentując przewidywaną obecność PSL w Sejmie IX kadencji. Powodów do zadowolenia nie ma za to Koalicja Obywatelska, bo jak mówili gazecie politycy w nieoficjalnych rozmowach, to na ten moment walczą nie tyle o zwycięstwo, a o to, by wygrana PiS nie była aż tak spektakularna.