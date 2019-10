Niepokojące dla PiS wyniki badań. Kaczyński: Mobilizacja, mobilizacja, mobilizacja

- Potrzebna jest mobilizacja. (...) Sondaże są bardzo dobre. Tylko, że sondaże wyborów nie wygrywają, wygrywa się je przy urnach - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński na antenie TV Trwam. Po raz kolejny w ostatnim czasie zachęcał do udziału w wyborach i mówił o potrzebie "mobilizacji" elektoratu.

Stwierdził, że jeśli mobilizacja będzie wysoka, to wybory będą "prawie na pewno rozstrzygnięte". Zachęcał, by "nie zapomnieć, że trzeba pójść na wybory" i by zwolennicy PiS przekonywali "siebie i innych" do oddania głosu. To kolejny raz, kiedy Kaczyński mówił o "mobilizacji" przed zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu. - Partia musi być do końca zmobilizowana, bo nie sondaże wygrywają wybory, wybory wygrywa się przy urnach - powiedział w rozmowie z PAP przed tygodniem. - Aktywność i mobilizacja do ostatniej godziny jest bardzo ważna - mówił na konwencji w Płocku.

Wypowiedź Kaczyńskiego w TV Trwam skomentował na Twitterze europoseł PiS Joachim Brudziński. "To jest nie tylko ważne! To jest MEGA ważne! Cały czas mamy do czynienia z próba demobilizowanych elektoratu wysokimi sondażami. Niestety mamy również własnych 'useful idiot' którzy na potrzeby podkreślenia własnej 'ważności', podrzucają dziennikarzom jakieś wydumane badania" - napisał.

Wewnętrzne badania: Im wyższa frekwencja, tym lepiej dla PiS

Skąd tak duże skupienie na mobilizowaniu wyborców? "Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że jego dziennikarze dotarli do wewnętrznych symulacji wyniku wyborów, którymi dysponuje PiS. Wynika z nich, że im wyższa będzie frekwencja, tym lepszy wynik osiągnie partia. Przy frekwencji 53 proc. wynik PiS jest prognozowany na 45 proc. a gdyby była wyższa o sześć punktów procentowych - PiS miałoby zdobyć aż 53 proc. poparcia.

"Władza boi się demobilizacji własnych wyborców, przekonanych o łatwym zwycięstwie" - czytamy w "DGP". To, że elektorat PiS jest stosunkowo mało zdeterminowany do udziału w wyborach, pokazywał też opublikowany kilka dni temu sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Według niego wyborcy KO i Lewicy, którzy są "bardzo" lub "raczej" zdeterminowani do oddania głosu to odpowiednio 89 i 100 proc. W przypadku PiS to 64 proc., z czego "bardzo zdeterminowanych" jest 39 proc.