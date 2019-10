ars-derivatia pół godziny temu Oceniono 10 razy 8

Genialne.



Bardzo bym chciał, żeby wszystkie konserwy, czy to z PiS czy z PO i z PSL w końcu się zadeklarowały i utworzyły sobie Neue ZChN, a Ci co mają socjaldemokratyczne poglądy niech przestaną trząść portkami i założą jakąś sensowną partię centro-lewicową.



Po co te podchody? Wyborcy mają prawo wiedzieć na czym stoją. Taki miszmasz w stylu Kukiza tylko po żeby mieć "najszerszą bazę" i najwięcej nazwisk nikomu nie służą.