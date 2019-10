Jarosław Kaczyński zapytany o socjalizm w Telewizji Trwam. "Dzisiaj byłem wzywany, żeby się wyspowiadać"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w ramach trwającej kampanii przed wyborami parlamentarnymi udzielił wywiadu mediom Tadeusza Rydzyka - Telewizji Trwam i Radiu Maryja. O tym, że prezes PiS pojawi się na antenie toruńskiej rozgłośni poinformowała w środę rano Krystyna Pawłowicz, która zapowiadała, że w trakcie trwania programu do Jarosława Kaczyńskiego "będzie można dzwonić i zadawać pytania".

Jarosław Kaczyński w Telewizji Trwam: To trzeba umieć rządzić

Tematem trwającego ponad godzinę wywiadu była - jak zapowiedziano - "sytuacja polityczno-społeczna Polski". Kaczyński wyliczał "korzystne zmiany" wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość i straszył dojściem opozycji do władzy.

To trzeba umieć rządzić. Można przytoczyć liczne przykłady, żeby pokazać, że jednak my potrafimy, a tamta strona nie potrafi

- przekonywał, wyliczając, jakie "niebezpieczeństwa" mogą będą czekały na Polaków, gdy PIS dojdzie do władzy.

Będziemy mieli napięcia ze Stanami Zjednoczonymi i będziemy mieli w gruncie rzeczy zastój, jeżeli chodzi o wszystkie inne kwestie związane z bezpieczeństwem. Jeżeli chodzi o wartości, to będziemy mieli do czynienia z cała pewnością z wielką ofensywą LGBT, różnego rodzaju społecznego zła, które jest popierane

Tak naprawdę jeśli stworzą wspólny rząd, to z całą pewnością będą dominować ci, którzy chcą po prostu radykalnego zburzenia porządku moralnego i kulturowego w naszym kraju, ze wszystkimi fatalnymi konsekwencjami dla naszej przyszłości.

- dodał.

"Byłem wzywany, żeby się wyspowiadać z tego"

Jarosław Kaczyński przekonywał także, że wybór między Prawem i Sprawiedliwością a opozycją to "jak wybór między dwoma światami".

- To jest świat faktów (...), a z drugiej strony mamy świat antyfaktów. Jest opisywana przed niechętne nam media Polska, której nie ma. Polska jakiejś dyktatury, autorytaryzmu, zbliżających się jakichś strasznych wydarzeń. Nic takiego nie ma, nie było, nie będzie - mówił.

Prezes PiS w studiu Telewizji Trwam podzielił się tez informacją, że nie jest socjalistą. Nawiązał tym samym do wypowiedzi Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która na środowej konferencji prasowej w Kielcach zwróciła się do Kaczyńskiego słowami: - Porozmawiajmy, bo idzie pan w złym kierunku, Polska nie chce socjalizmu (...).

Jesteśmy po prostu za tym, co się określa jako solidarność społeczną, jesteśmy zdecydowanie zwolennikami solidarności społecznej. Nie żadnego socjalizmu, bo dzisiaj nawet byłem wzywany, żeby się że tak powiem wyspowiadać z tego, że jestem socjalistą. Otóż nie jestem socjalistą, jestem zwolennikiem solidarności społecznej

- powiedział Jarosław Kaczyński w TV Trwam.

Zgodnie z zapowiedzią Krystyny Pawłowicz, w czasie gdy Jarosław Kaczyński gościł w Telewizji Trwam, do studia dzwonili słuchacze. Jeden z nich gratulował Kaczyńskiemu niezłomności, a inny życzył pomyślności w kolejnej kadencji. - Ja też by chciał nawet nie dwóch, a więcej kadencji - przyznał prezes PiS. Zadeklarował również, że chciałby, by Mateusz Morawiecki był premierem jak najdłużej, a nawet pobił kadencję Józefa Cyrankiwicza [członka władz PPS i PZP, który był pięciokrotnym premierem Polski i rządził w latach 1947-1952 i 1954-1970 - red.].

- Mam nadzieję, że Mateusz Morawiecki będzie premierem przez bardzo wiele lat. Może nawet pobije Cyrankiewicza - mówił Jarosław Kaczyński.