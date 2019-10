Kwaśniewski nie odda głosu na Jaruzelską. Odpowiada na zarzuty, że nie dzwonił po śmierci generała

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który w tych wyborach parlamentarnych otwarcie wspiera starania kandydatów Lewicy, w RMF FM ujawnił, na kogo będzie głosował. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zadeklarował, że jego głos otrzyma Adrian Zandberg, jedynka na warszawskiej liście Lewicy, a właściwie KW SLD.

Dalej były prezydent wspominał, że przez całe życie był w zaledwie dwóch partiach i nadal jest wierny lewicowym ideałom.

Wtedy prowadzący rozmowę Robert Mazurek zaczął go podpytywać, na kogo zagłosuje w takim razie w wyborach do Senatu. Były prezydent ma głosować w Wilanowie, a tam jest trzech kandydatów, w tym warszawska radna, córka gen. Wojciecha Jaruzelskiego, Monika. Konkuruje tam z kandydatami PiS i KO. Jak przyznał Kwaśniewski:

Bardzo chętnie zagłosowałbym na Monikę Jaruzelską(...) Wyszło słabo, dlatego że wolałbym, żeby ona była, po pierwsze, na listach lewicowych, wolałbym, żeby była wspólnym kandydatem opozycji. Zdarzyło się, jak się zdarzyło, ja w tym nie uczestniczyłem. A ponieważ są dwa tygodnie do wyborów i trzeba już podejmować decyzję: "tak" lub "nie"

Po czym były prezydent otwarcie przyznał, że Jaruzelska jego głosu w nadchodzących wyborach nie otrzyma.

Wybory parlamentarne 2019. Front opozycji a start Jaruzelskiej

Pytanie o poparcie Jaruzelskiej jest o tyle trudne, że jej kandydatura rozbija pomysł opozycji, by w jednomandatowych okręgach do Senatu wystawiać tylko po jednym kandydacie, aby zwiększyć szanse na zwycięstwo i np. przejęcie izby wyższej po wyborach. Co do tego formatu wspólnego startu dogadały się Lewica, Koalicja Obywatelska i PSL (razem z Kukiz'15).

Kwaśniewski podpisał zresztą apel o to, by inni kandydaci (spoza porozumienia opozycji), po prostu się wycofali ze startu. Jaruzelska krytykowała apel, pisząc do byłych prezydentów m.in.:

Dlaczego gdy, jak piszecie, Polska stacza się "w kierunku autorytarnej dyktatury", sami nie wystartowaliście w wyborach parlamentarnych?

Do wątku o kandydowaniu do Sejmu Kwaśniewski odniósł się także w RMF FM.

To jest słaby argument w stosunku do byłych prezydentów. Ja w ogóle uważam, że ktoś, kto już przeszedł wybory powszechne, w moim przypadku dwukrotnie, to już w wyborach parlamentarnych startować nie powinien, choćby z tego względu, żeby dać miejsce innym i w ogóle mi się wydaje, że obecność tych byłych prezydentów w ławach poselskich byłaby taka dosyć konfuzyjna

- powiedział.

Jaruzelska: Po śmierci ojca Kwaśniewski ani razu nie zadzwonił. Były prezydent: Wnosiłem, że jest dobrze

To nie koniec tarć między Jaruzelską a Kwaśniewskim. Były prezydent był też pytany o ostatni wywiad radnej w Polsat News. Jaruzelska wspominała wówczas słowa ojca:

Moniczko, są w życiu trzy osoby, na które na pewno możesz liczyć, bo ja im w życiu pomogłem. Jedną z tych osób jest Aleksander Kwaśniewski. Aleksander Kwaśniewski, odkąd umarł ojciec, ani razu do mnie nie zadzwonił, nie skontaktował się.

Kwaśniewski odparł na to, że Jaruzelska także się z nim nie kontaktowała. - Ona również do mnie nie dzwoniła. Z czego wnosiłem, że po prostu jest dobrze i mojego wsparcia nie potrzebuje - skwitował.

Zresztą na tym nie koniec, ponieważ już po rozmowie w RMF FM, Jaruzelska zarzuciła Kwaśniewskiemu, że skłamał w radio. Były prezydent mówił w trakcie audycji, że głosował na nią w ostatnich wyborach samorządowych, według Jaruzelskiej to niemożliwe.

Drogi Aleksandrze, jak mogłeś na mnie głosować w wyborach samorządowych 2018, skoro startowałam z okręgu nr 2 (Praga Południe i Rembertów), a Ty głosowałeś w okręgu nr 8 w Wilanowie?