Końcowy fragment wyroku ws. Amber Gold może zostać odczytany jeszcze przed końcem kampanii wyborczej

Czy to przypadkiem nie gdańskie platfusy ogłaszały się przed wyborami na tablicach opłacanych przez Amber Gold ? To widziałem na własne oczy.

Bo przed i po wyborach były na nich zachęty do lokat w złoto.

Pytanie jest ; czyje złoto i skąd ?

Adamowicz ciągnął odrzutowiec Ambera na TW Bolek airport czy nie ciągnął ?

Też widziałem, była tam cała śmietanka gdańskiego PO w żółtych kurtkach.

Nie ma się czego bać, tylko złodzieje pójdą siedzieć.

I niekoniecznie tylko po tym wyroku.

He, he.

