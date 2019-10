Wiceszef KRS namawia do głosowania w wyborach na kandydata PiS. "Głos na Adama nie byłby głosem straconym"

sector23 17 minut temu Oceniono 3 razy 3

Ot po prostu - staruch przyparty do muru kwitami z dawnych lat, przyjął zasadę, ze najlepsza obrona jest atak. A jak za jakis czas te "kwity" ujżą światło dzienne, to bedzie gardłował, ze to podła prowokacja za jego oddanie i poparcie dla PiS.

Żałosna kreatura.