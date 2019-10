Wybory parlamentarne 2019. Schetyna i Kidawa-Błońska odwiedzą m.in. Kielce, Radomsko i Wolbrom

Grzegorz Schetyna przyjedzie dziś do Radomska (woj. łódzkie). Lider Platformy Obywatelskiej ma odwiedzić m. in. strefę ekonomiczną, gdzie poruszy temat rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Małopolskę odwiedzi z kolei kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera. O 12:30 Małgorzata Kidawa-Błońska zwiedzi zakład wytwórstwa kapusty w Charsznicy, a o 13:30 będzie rozmawiać z wyborcami na Targowisku w Wolbromiu. Spotkanie to odbędzie się w ramach akcji „Powiedz Kidawie o sprawie”. Zanim rozjadą się do Wolbromia i Radomska, Grzegorz Schetyna i Małgorzata Kidawa-Błońska wystąpią na wspólnej konferencji prasowej w Kielcach, która rozpocznie się o godzinie 10. W stolicy województwa świętokrzyskiego towarzyszyć im będzie posłanka PO Izabela Leszczyna.

Wybory parlamentarne 2019. Grzegorz Schetyna i Małgorzata Kidawa-Błońska "jedynkami" Koalicji Obywatelskiej

Przypomnijmy, że Grzegorz Schetyna jest "jedynką" Koalicji Obywatelskiej w okręgu wrocławskim. Będzie walczył o mandat posła m.in. z "jedynką" PSL Jackiem Protasiewiczem, Mirosławą Stachowiak-Różecką z Prawa i Sprawiedliwości oraz kandydatem Lewicy Krzysztofem Śmiszkiem. Małgorzata Kidawa-Błońska jest "jedynką" KO w Warszawie. Oprócz niej o mandat poselski z tego okręgu starają się m.in. Władysław Bartoszewski startujący z list PSL, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz lider partii Razem Adrian Zandberg.