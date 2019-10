Rafał Ziemkiewicz odpowiada Rafałowi Trzaskowskiemu: pozew może Pan przysłać na adres redakcji

puuchatek 20 minut temu Oceniono 11 razy 9

"Rafał Ziemkiewicz zapowiedział, że nie będzie unikał odbierania pozwu."



Panie RAZ, za dużo się Pan naoglądał amerykańskich filmów: w Polsce osobiste odebranie pozwu nie jest niezbędne do wszczęcia procesu.



"Ale proszę od razu przygotować dokumentację "Czajki"



Słusznie, warto przypomnieć, że sytuacja ze ściekami wpływającymi do Wisły z powodu awarii za rządów PiS była NORMĄ, bo oczyszczalni po prostu nie było…



"Przecież zniknięcie kasy na zasiłek dla dzieci to tylko jedno z wielu nadużyć (…)"



Panie RAZ, czy Pan jest aż tak zakłamany - czy jest Pan aż takim idiotą? Żadne pieniądze nie zniknęły, 500+ jest w Warszawie wypłacane w terminie, a Trzaskowski mówił o tym, że Pański ukochany, PiSowski rząd "dobrej zmiany" wypłaca pieniądze na to z opóźnieniem.



Nie rób Pan z siebie (jeszcze większego) durnia.