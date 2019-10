Karczewski o służbie zdrowia: Gdybym powiedział, że nie ma problemów, mówiłbym nieprawdę

Stanisław Karczewski rozmawiał z Konradem Piaseckim na antenie TVN24. - Bardzo dużo zrobiliśmy w służbie zdrowia przez te cztery lata. Służba zdrowia to trzy obszary: kadry, pieniądze i organizacja. We wszystkich tych obszarach dużo zrobiliśmy. W tym roku jest rekordowe finansowanie ze środków publicznych, ponad 100 miliardów złotych, to olbrzymia kwota. Będzie większa liczba lekarzy, bo zwiększyliśmy o 50 proc. limity przyjęć na studia lekarskie - zachwalał działania rządu marszałek Senatu.

Stanisław Karczewski o służbie zdrowia: Jest dużo do zrobienia

Karczewski przekonywał też, że są krótsze kolejki do lekarzy. Na uwagę prowadzącego, że według raportu Watch Health Care kolejki od 2015 do 2019 r. zwiększyły się, Karczewski utrzymywał, że to nieprawda. Zapytany jednak o średni czas przebywania w kolejce, marszałek Senatu nie potrafił odpowiedzieć. - Gdybym powiedział, że nie ma problemów w służbie zdrowia, to bym mówił nieprawdę - przyznał w końcu. Jak dodał, "jest dużo do zrobienia".

- Ktoś mówi: po co 500 plus, trzeba było dać to wszystko na służbę zdrowia. Gwarantuję, że gdybyśmy wszystkie te pieniądze przekazali na służbę zdrowia, niczego byśmy nie odczuli. Trzeba ten system zmieniać powoli, bo służba zdrowia nie może być reformowana w sposób gwałtowny - stwierdził Karczewski.

Karczewski o ostatnim posiedzeniu Senatu

Marszałek był pytany też o ostatnie posiedzenie Senatu tej kadencji, które odbędzie się już po wyborach. Karczewski nie chciał dać gwarancji, że do porządku obrad nie zostaną dopisane nowe punkty, ale zapewnił, że nie będą dotyczyły one "fundamentalnych" spraw.