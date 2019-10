Debata w TVP. Budka reklamował stronę "afer PiS", Sasin ostrzegał, że wybory są o "obronie praw", m.in. 500 plus

Do wyborów parlamentarnych 2019 już mniej niż dwa tygodnie, w TVP odbyła się właśnie debata. W studio spotkali się: wicepremier Jacek Sasin z PiS, Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, Andrzej Rozenek z Lewicy i Jacek Wilk z Konfederacji.

Cała piątka miała po minucie na odpowiedzi na następujące pytania: o utrzymanie programu 500 plus, czy ich formacje są za legalizacją związków partnerskich i adopcją dzieci przez pary jednopłciowe, o politykę zagraniczną, służbę zdrowia, jawność majątków polityków i ich rodzin oraz o dopłaty dla rolników.

Relacja z debaty minuta po minucie: Przedwyborcza debata w TVP

Wybory parlamentarne. Debata w TVP. Tylko Lewica otwarcie za związkami partnerskimi

W przypadku 500 plus wszyscy poza kandydatem Konfederacji jasno opowiedzieli się za utrzymaniem programu i w tej materii obyło się bez kłótni. Więcej emocji gości debaty wzbudził temat związków partnerskich.

Jacek Sasin powtarzał to, co od miesięcy komunikuje PiS - przestrzegał przed "ideologią LGBT" i zapewniał, że jego partia będzie "chronić dzieci". Przeciwko opowiedział się też lider PSL Kosiniak-Kamysz, a Wilk przypominał z kolei konstytucję i wpisany w nim "termin małżeństwa".

- W programie KO zapisaliśmy wyraźnie kwestię związków partnerskich. Wyraźnie mówimy, że nie ma mowy o adopcji - mówił z kolei Budka. Jedynym, który otwarcie poparł obydwa rozwiązania, był Rozenek z SLD, mówiąc m.in.:

Lewica jest za tym, by szanować każdą rodzinę, a nie tylko taką, jak wskazał prezes Kaczyński.

Debata TVP. Kosiniak-Kamysz o służbie zdrowia: Jest po dwóch zawałach. Trzeciego nie przeżyje

Sporo emocji wzbudził temat polityki zagranicznej i relacji z Polski z USA, a to za sprawą kłótni między Sasinem i Kosiniakiem-Kamyszem - dyskusja nagle zeszła na "ruski węgiel". Szerzej to starcie opisaliśmy już na Gazeta.pl: Debata TVP, komentarze: Kosiniak-Kamysz nokautuje Sasina. "Sumienie macie wybrudzone ruskim węglem".

Dalej politycy w studio przerzucali się pomysłami na uzdrowienie polskiej służby zdrowia, jednak brakowało konkretów. Borys Budka pytał retorycznie: - Ile leków można byłoby kupić za 2 miliardy złotych, za które kupiono samoloty, którymi potem latał marszałek?", a Jacek Sasin wyliczał wzrost nakładów na służbę zdrowia za PiS.

Jednak to w tej części Kosiniak-Kamysz "wywołał do tablicy" ponownie Sasina - zaproponował wicepremierowi, by ten podpisał Pakt dla Zdrowia, "ponad podziałami". Polityk PiS jednak tego nie zrobił, co później wypominał mu lider PSL.

Gdy słyszę, że polska służba zdrowia jest w stanie przedzawałowym, to jako lekarz muszę powiedzieć: polska służba zdrowia jest już po dwóch zawałach i trzeciego nie przeżyje

- mówił Kosiniak-Kamysz.

Debata TVP. Budka w trakcie wystąpienia zachęcał do odwiedzenia strony "100 afer PiS"

Próbę zaatakowania PiS podjął przy piątym pytaniu podczas debaty w TVP Borys Budka. Gdy tylko zaczęto mówić o jawności majątków polityków, a głos dostał polityk PO, zapowiedział, że uruchomiono stronę "100 afer PiS", na którą zaprasza.

Przy ostatnim pytaniu Jacek Sasin sypał liczbami, wskazując, że rolnik w Polsce otrzymuje 216 euro dopłaty do hektara, podczas gdy niemiecki - 260 euro. Zapewniał, że to jego formacja zapewni wyrównanie kwot. Z kolei w tej kwestii, poza sprawą dopłat, Jacek Wilk alarmował, że "polska wieś wymiera, pustoszeje".

Wybory parlamentarne 2019. Kandydaci zachęcają do głosowania na swoje komitety

W ostatniej części, gdy goście debaty mogli przez minutę zachęcać do głosowaniu w wyborach na ich komitety, Sasin przestrzegał wyborców, że 13 października wypowiedzą się na temat "obrony praw".

Prawo do programu 500 plus, do 13. emerytury, niższej emerytury, obniżonego podatku PIT. O tym będą te wybory

- wyliczał zrealizowane przez PiS obietnice Sasin. Budka zachęcając do głosowania na Koalicję Obywatelską mówił, że propozycja jego komitetu to "Polska bez podziałów, wspólnoty". Z kolei Jacek Wilk z Konfederacji cytował Witosa, ikonę Ludowców: - Albo będziemy gospodarzami na własnej ziemi albo będziemy sługami u obcych. Poseł apelował o głosy dla jego formacji, ponieważ ta "ma najlepszy program".

Dlaczego w wyborach parlamentarnych warto głosować na Lewicę? Andrzej Rozenek z SLD mówił, że zrobią to tacy, którzy chcą "Polski równości". Natomiast Kosiniak-Kamysz "prosił z pokorą o głosy", dodając przy tym: - Wiem, że nie jestem idealny, ale będę z całych sił pracował dla Polski.