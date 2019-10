Debata TVP, komentarze: Kosiniak-Kamysz nokautuje Sasina. "Sumienie macie wybrudzone ruskim węglem"

Władysław Kosiniak-Kamysz (KP PSL), Jacek Wilk (Konfederacja), Andrzej Rozenek (SLD), Borys Budka (KO) oraz Jacek Sasin (PIS) - to oni wzięli udział w przedwyborczej debacie w Telewizji Polskiej.

Jacek Sasin: Wszystko pierdyknęło

Władysław Kosiniak-Kamysz wytknął przedstawicielowi partii rządzącej, że to za pierwszych rządów PiS podpisano niekorzystne umowy gazowe z Rosją.

- Jeśli chodzi o ruski węgiel to jest wyrzut waszego sumienia, to jest węgiel który w milionach ton przywozicie do Polski. Sumienie macie wybrudzone ruskim węglem, który nas truje, mieliście wprowadzić embargo i tego nie zrobiliście – mówił oskarżycielsko Kosiniak-Kamysz.

- Lider PSL jest ostatnim, który może mówić o sprowadzaniu ruskiego węgla do Polski. To wy, panie wicepremierze w rządzie Tuska, doprowadziliście do upadku polskiego górnictwa - odgryzł się na to Jacek Sasin. Po chwili przypomniał, jak w jego ocenie, wyglądało zarządzanie polskim górnictwem przez rząd PO-PSL: - Siedzieli, lulki palili, aż wszystko pierdyknęło.

Twitter: Kosiniak pozamiatał

Komentarze na Twitterze nie pozostawiają wątpliwości: "dobra wrzutka", "zamiótł podłogę zawodnikiem Sasinem".

Dariusz Klimczak z PSL stwierdził, że przedstawiciel PiS został "znokautowany już w trzeciej rundzie":

Michał Kolanko stwierdził, że PSL ma szansę na swoje "momentum":

"Sumienie macie ubrudzone ruskim węglem" - tę wypowiedź Kosiniaka pochwalił Jakub Majmurek:

Najmocniejszy komentarz zaprezentował Wojciech Szacki: "zamiótł zawodnikiem Sasinem podłogę":