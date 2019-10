Zamieszanie wokół 500 plus dla Warszawy, 60 mln zł już trafiło do miasta. Dąbrowa: Wcześniej niż dotychczas

Awantury o 500 plus w Warszawie ciąg dalszy. Rzecznik stołecznego ratusza Kamil Dąbrowa opublikował dokument, w którym przedstawiono wszystkie sumy przeznaczone na program we wrześniu, razem opiewają na ponad 188 milionów złotych.

Awantura o wypłaty 500 plus w Warszawie

Uprzejmie informuję, że wbrew nieprawdziwym sugestiom niektórych polityków i mediów, 500 plus jest w Warszawie wypłacane w całości i niezwłocznie po tym, jak do kasy miasta wpływają środki na ten cel

- dopisał na Twitterze Dąbrowa, publikując zdjęcie z zestawieniem. Władze Warszawy informowały, że ostatnia transza na świadczenia 500 plus wpłynęła do kasy magistratu 26 września, a ostatecznie wszystkie pieniądze na wrześniowe wypłaty 500 plus w Warszawie - jak mówił prezydent miasta Rafał Trzaskowski - przelano 30 września.

Tymczasem jeszcze wczoraj na konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński insynuował, że "prezydent Trzaskowski prowadzi operację, która zmierza do tego, żeby nie wypłacać 500 plus" i straszył, że takie zdarzenia to "zapowiedź tego, co będzie się działo", jeżeli przeciwnicy jego formacji "przejmą władzę".

Czytaj więcej: Stołeczny ratusz spiera się z rządem o 500 plus. Sprawdziliśmy, jak to wygląda w innych miastach

Minister finansów podpisuje rozporządzenie. Większe środki na 500 plus na październik

Ledwo rzecznik prezydenta miasta zamieścił informacje o wypłacie wszystkich pieniędzy, na Twitterze w sprawie 500 plus głos zabrał minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Świadczenia z programu Rodzina 500 plus wynikają z przepisów ustawowych, są więc gwarantowane. Dziś podpisałem zwiększenie planu wydatków dla wojewodów na wypłaty tych świadczeń w październiku. Środki na konta wojewodów przekazywane są z Ministerstwa Finansów terminowo, zgodnie z zapotrzebowaniem

- oświadczył Kwieciński. Ponieważ zaczęły mnożyć się pytania, co taka deklaracja oznacza, na pomoc ruszył rzecznik Kwiecińskiego Paweł Jurek, który doprecyzował, że rozporządzenie dotyczy tylko października i w to właśnie w tym miesiącu potrzebne było zwiększenie planu wydatków na program.

Środki na wrzesień zostały przekazane znacznie wcześniej, zgodnie z wnioskami wojewodów. Wnioski realizowane są terminowo

- napisał Jurek. Rzecznik Kwiecińskiego wspomniał też o wątku wniosków ze strony wojewodów - to właśnie oni odbierają "zapotrzebowanie" od samorządów na środki na 500 plus. Pisał o tym w liście do premiera Mateusza Morawieckiego sam Trzaskowski, który alarmował, że "brak stosownych decyzji wojewody mazowieckiego zwiększających plan dotacji i brak transferów środków na wymaganym poziomie uniemożliwia płynną realizację programu Rodzina 500 Plus".

60 mln zł na koncie stolicy już 1 października. Dąbrowa pyta ministra

To nie jedyne "nagłe" decyzje wokół 500 plus. Kamil Dąbrowa w rozmowie z Gazeta.pl przekazuje, że wcześniej niż dotychczas na konto miasta wpłynęło 60 milionów złotych, właśnie na program 500 plus. Stało się to dokładnie we wtorek, pierwszego października. O tym donosiło m.in. RMF FM.

Jednocześnie rzecznik prezydenta stolicy stawia kilka pytań rządzącym:

Czy mają środki na 500 plus? Czy minister Kwieciński tym rozporządzeniem nie obnażył kłamstw Kaczyńskiego, który insynuował na temat kolejnych miesięcy (o problemach z wypłatami 500 plus w Warszawie - red.)? W końcu zwiększenie planu wydatków na październik było potrzebne.

Deklaracja Kwiecińskiego nie umknęła też Trzaskowskiemu, który szybko zripostował:

Prezes Kaczyński, inni politycy PiS i rządowe media oskarżają mnie od wczoraj o blokowanie 500 plus. Jeszcze wczoraj mówili, że podnoszę fałszywy alarm, zgłaszając wątpliwości, czy wystarczy środków na wypłaty do końca roku. To jaki plan zwiększenia wydatków podpisał minister?

Ministerstwo wskazuje na harmonogram, pieniądze trafiły do stolicy 26 września

W całym zamieszaniu warto zwrócić uwagę jeszcze na chronologię zdarzeń. Rafał Trzaskowski jeszcze 1 września pytał właśnie o to, jak będzie przebiegała współpraca ws. finansów na 500 plus w październiku, listopadzie czy grudniu. Dzień wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tłumaczyło harmonogram wypłat dla Warszawy na wrzesień:

Zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wszystkie środki na realizację świadczeń we wrześniu zostały przekazane do 19 września tego roku we wnioskowanej przez Pana Prezydenta wysokości. Dotyczy to zapotrzebowania zgłoszonego przez m. st. Warszawa w wysokości ok. 67 mln zł (wniosek z 26 sierpnia), jak i kolejnego zwiększenia zapotrzebowania na wypłatę świadczeń 500+ w wysokości 35 mln zł (wniosek z 10 września).

W stanowisku resortu brakuje jednak jednej daty: kiedy Warszawa wnioskowała o pieniądze, które trafiły do stolicy 26 września.