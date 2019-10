"Pancerny Marian" pozywa TVN i autora reportażu w "Superwizjerze". "Przekaz miał na celu skompromitowanie"

mer-llink 2 godziny temu Oceniono 92 razy 78

Pan Banaś jest doprawdy dzban. Mówi o sobie per "moja osoba". Ale czego można się podziewać po osobniku, który we współpracy z kryminalistami uszczuplał dochody państwa podając zaniżone ceny wynajmu? Od tych niskich cen płacił mniejsze podatki. A podatki są na cele całego państwa. Oszust? Oszust ale nasz, PiS-owski! I co my robimy tym oszustem? My nim otwieramy oczy niedowiarkom. Mówimy: patrzcie, to Nasz, przez Nas zrobiony, i to nie jest nasze ostatnie słowo!