Nieprzyjemna konfrontacja Ziobry z mieszkanką Sosnowca. "Jest pan zero, jak pan Miller powiedział"

Zbigniew Ziobro w drodze do Sosnowca raczej nie spodziewał się, że spotka kogoś, kto przywoła inwektywę, którą 15 lat temu na komisji śledczej obrzucił go Leszek Miller. - Przykro mi, że ta Polska przez was wygląda tak, jak wygląda. Nie liczycie się z nikim. Proszę mi wybaczyć, ale pan szczególnie jest zero, tak jak powiedział pan Miller - powiedziała do ministra sprawiedliwości kobieta.

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta