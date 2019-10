"My jesteśmy z PiS. Nam się wszystko podoba". Za kulisami teatru Jarosława Kaczyńskiego

Przypadkowym ludziom: nic. By wejść na lokalną konwencję Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego trzeba dostać przy szlabanie plakietkę z napisem "gość".

Objazd prezesa

Prezes PiS objeżdża Polskę z przemówieniami, ale to zagrzewanie aparatu partyjnego do walki na ostatniej prostej, a nie spotkania ze zwykłymi wyborcami z ulicy.

- Trzeba mieć zaproszenie - mówi działacz pilnujący, by nikt nieproszony nie wszedł na salę gimnastyczną, gdzie ma się odbyć wewnątrzpartyjny wiec. - To jak dostać zaproszenie? - Trzeba było być w kontakcie ze strukturami PiS - odpowiada. Ludzie "niepewni" wejść zatem nie mogą, a jedynie ci, których organizatorzy znają.

- Czyli nikt z ulicy wejść ot tak nie może? - To jest dobre pytanie - odpowiada. Niektórzy wchodzą, bo znają się z organizatorami i samo nazwisko otwiera im drzwi.

"Ubowo"

Ledwo przyszedł chłód, a już powietrze pachnie dymem z "kopciucha". Legionowo. Średnie miasto niedaleko Warszawy, ale akurat smog nie jest tematem. Ponad 50 tys. mieszkańców. Rodzinne dla Mariusza Błaszczaka. Szef MON jest tu swój. - Mariusz to mój sąsiad, mieszkamy niedaleko siebie - mówią dwie osoby.

Działacz PiS śmieje się: - Ubowo, a nie Legionowo. Ubecja tu rządzi. W tych wysokich blokach tu obok, to byli ubecy mieszkają. A my tu w środku w samym środku w salezjańskim liceum się spotykamy.

Lokalnym wrogiem - co podkreśla kilka osób - jest prezydent miasta Roman Smogorzewski z Platformy Obywatelskiej. Ani jednego dobrego słowa o nim nie sposób usłyszeć wśród działaczy PiS.

Na "bombach" nie można

Prezes PiS jedzie prosto z Płocka, gdzie wygłosił przemówienie bliźniacze do tego, z którym jedzie do Legionowa. Działacz PiS: - Zawsze uzupełnia je o jakieś lokalne elementy i wspiera lidera miejscowej listy.

- Jakby prezes miał spóźnienie, to na "bombach" dojadą - mówi jeden z organizatorów. Ale z "bombami" na dachu prezes PiS nie ma prawa jeździć, bo nie jest ministrem czy marszałkiem. Jeździ partyjnym samochodem, a nie z SOP-owcami, bo do państwowej ochrony przecież nie ma prawa. Jeździ z GROM-owcami - ochroniarzami, którzy po służbie w jednostce wojsk specjalnych założyli firmę i od lat stoją u boku prezesa.

Mimo że spotkanie z prezesem jest jednym z najmniejszych, to zjechały wozy transmisyjne. Boisko z dogorywającą trawą służy za parking. - Wypad z samochodami telewizji. Będą tylko tańczyć po boisku. Tylko wozy transmisyjny, nikt więcej - mówi organizator. Oprócz wozów z antenami wjechać mogła tylko ekipa TVP - ot wyjątek.

- Miejsc już nie ma - mówi jeden z działaczy. Sala napakowana ludźmi do granic możliwości. GROM-owcy obwąchują wykrywaczami metalu nawet bukiet kwiatów, który ma na scenie trafić w ręce prezesa PiS.

"Test machaczy"

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska zjawia się na 20 minut, a Błaszczak 15 minut przed planowanym startem wiecu. Prezes się spóźnia - ma 40 minut poślizgu.

- Sala jest, jaka jest - utyskują niektórzy. A że gorąco, to partyjny konferansjer ordynuje manualną klimatyzację. Kto ma banner z nazwiskiem Błaszczaka, ma machać. Ot, generalna próba spontanicznego entuzjazmu.

- Jest nam gorąco, więc przeprowadzimy test machaczy. Zamieszamy powietrzem. Proszę podnieść kartony i intensywnie machamy. Proszę zwrócić uwagę, jak trzymamy te tabliczki, żeby napisy były właściwie i dały się odczytać.

Z jednym wyjątkiem: kto jest na linii kamery - mównica ma nie machać, żeby nie zasłaniać prezesa PiS. Jarosław Kaczyński wchodzi przy aplauzie, ale bez ogłuszającego fetowania.

LGBT budzi emocje

Przemówienie prezesa to streszczenie programu PiS. Najżywsze reakcje wywołuje wątek LGBT - to głównie wesołość. Jarosław Kaczyński stwierdza, że Polakom "wtłaczana" jest teza, że skoro "chcecie żyć jak w Europie, to musi być w Polsce tak jak w Europie: dwóch tatusiów, dwie mamusie".

- Nie musi, proszę państwa, tak być i tak nie będzie. Nie damy się złamać - podkreśla. Oklaski.

Kościół też

- Tak samo jak nie damy się złamać, jeśli chodzi o ataki na Kościół. I to jest postawa, którą głosimy od początku istnienia naszej formacji, która kiedyś nazywała się Porozumienie Centrum - podkreśla.

Prezes przypomina, że po raz pierwszy o roli Kościoła mówił tak już w 1991 r.: "dzierżycielem jedynego powszechnie znanego w Polsce systemu wartości jest Kościół i walka z Kościołem jest po prostu niszczeniem moralnych fundamentów naszej tożsamości, wspólnoty narodowej, naszego trwania". - I nie możemy na to pozwolić, co oczywiście nie oznacza, że Kościół nie musi się pewnych trudnych spraw pozbyć, rozwiązać je, bo musi. Powinien. Mówię to jako katolik, jako członek Kościoła - podkreśla Jarosław Kaczyński. Oklaski.

Działacz PiS już po wyjściu ze spotkania: - Ale z tym Kościołem to prezes powiedział, że też nie wszystko jest w porządku.

- Ale nie powiedział, co konkretnie. Prawda?

- Panie, ale przecież wszyscy wiedzą, o co chodzi. Nawet tu w mieście był jeden ksiądz, co się do dziewczynek dobierał. Mojej córki akurat nie tknął. Potem poszedł siedzieć i wyrzucili go z Kościoła - odpowiada.

Dodaje też: - Powariowali ci z opozycji, żeby wrzucać między Polaków, katolików te dżendery i LGBT. To się nie przyjmie.

Wszystko super, ale mobilizacji nie czuć

Nie czuć wielkiej mobilizacji wśród uczestników. Ale podziw dla prezesa już tak.

- Super, podobało się - zachwalają kolejni uczestnicy spotkania.

Dwie panie: - Proszę pana, my jesteśmy z PiS. Nam się wszystko podoba.