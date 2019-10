Trwają przygotowania do pogrzebu Kornela Morawieckiego. Mateusz Morawiecki zawiesza kampanię

- Pan premier był bardzo związany ze swoim tatą. Przez te najbliższe dni, w sposób oczywisty, pan premier będzie wyłączony z kampanii (...). To jest naturalne, że każdy po śmierci bliskiej osoby skupia się przede wszystkim na sprawach osobistych - powiedział szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk w programie "Tłit".

Pogrzeb Kornela Morawieckiego. Data i godzina nie zostały jeszcze ustalone

Michał Dworczyk poinformował, ze Kancelaria Premiera zajmuje się przygotowaniem pogrzebu Kornela Morawieckiego. Ma być to pogrzeb państwowy, który odbędzie się na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Data i godzina uroczystości pogrzebowych nie zostały jeszcze ustalone. Szef Kancelarii Premiera zaznaczył, że pogrzeb Kornela Morawieckiego może być okazją "do spotkania bardzo różnych środowisk, które mają wspólne korzenie Solidarności, Solidarności Walczącej czy w ogóle opozycji demokratycznej". Zauważył także, że to dobrze, że są sytuacje, "w których potrafimy się zjednoczyć".

- Marszałek Kornel Morawiecki był osobą absolutnie wyjątkową, która swoim życiem udowodniła, że można poświęcić niemal wszystko dla służby Polsce. Myślę, że jest to jedna z ostatnich takich postaci, która w tak bezkompromisowy sposób walczyła o to, aby Polska była w pełni niepodległym, suwerennym i demokratycznym krajem - powiedział Michał Dworczyk.

Nie żyje Kornel Morawiecki. Miał 78 lat

Kornel Morawiecki zmarł 30 września 2019 roku. Od miesięcy zmagał się z rakiem trzustki. Był posłem i marszałkiem seniorem Sejmu VIII kadencji, a prywatnie ojcem premiera Mateusza Morawieckiego. 27 września nadano mu Order Orła Białego za zasługi "na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej". W wyborach parlamentarnych 2019 Kornel Morawiecki został kandydatem PiS do Senatu w okręgu nr 59.