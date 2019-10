Małgorzata Gosiewska chce, żeby Dariusz Matecki zrezygnował z kandydowania. "Nie wyobrażam sobie współpracy"

Małgorzata Gosiewska była gościem "Porannej rozmowy" w RMF FM. Podczas programu została zapytana o stosunek do wypowiedzi Klaudii Jachiry, kandydatki KO w Warszawie, która znana jest ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi. Ostatnio przypomniano jej nagranie "Dobra zmiana w Mięsnym", w którym mówiła o parówkach smoleńskich. - Nie są to ludzkie zachowania - stwierdziła wicemarszałek Sejmu.

Gosiewska o Mateckim: Powinien zrezygnować z kandydowania

Przy tej okazji poruszona została również kwestia wypowiedzi Dariusza Mateckiego, kandydata PiS do Sejmu ze Szczecina. On również niejednokrotnie budził oburzenie swoimi słowami. Robert Mazurek przywołał m.in. jego wypowiedź na temat Donalda Tuska.

Donald Tusk powinien trafić pod Trybunał Stanu, pod sąd wojskowy i ścianę

- powiedział Dariusz Matecki.

- Nie pochwalam takich wypowiedzi - powiedziała Małgorzata Gosiewska, przyznając, że słowa te były wulgarne i chamskie. - Dariusz Matecki powinien zrezygnować z kandydowania do Sejmu. Ja nie wyobrażam sobie współpracować z parlamentarzystami, którzy używają takiego języka - stwierdziła.

Podkreśliła jednak, że wypowiedzi Dariusza Mateckiego o Donaldzie Tusku nie da się według niej porównać do słów Klaudii Jachiry o parówkach smoleńskich.

Dariusz Matecki chciał wyczyszczenia ulic Szczecina z ideologii LGBT

Inna oburzająca wypowiedź Mateckiego miała się odnosić do osób wyznających islam. Kandydat PiS miał sugerować, że współżyją one z kozami, za co "obcinałby im jaja".

Ostatnio wsparł również akcję Młodzieży Wszechpolskiej, która miała polegać na "dezynfekcji ulic Szczecina z ideologii LGBT". Po krytyce, jaka spadła na niego ze strony PiS, tłumaczył, że nie był jej pomysłodawcą ani nie zamierzał w niej uczestniczyć.

Matecki popierany przez m.in. Ziobrę

Mimo tych sytuacji Dariusz Matecki otrzymał poparcie od ważnych polityków PiS. Do głosowania na niego namawiali m.in. Patryk Jaki i Beata Kempa. W ostatnich dniach poparcia udzielił mu również Zbigniew Ziobro.

- Jest to człowiek, którego znam. Pomaga w ramach swoich kompetencji w prowadzeniu mediów społecznościowych ministerstwa. Jest bardzo zaangażowany w sprawy publiczne. Należy do grona młodych polityków, którzy są gotowi do zmiany Polski - cytował ministra sprawiedliwości "Głos Szczeciński".