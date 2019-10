500 plus trafiło już do warszawiaków. Trzaskowski: Rząd przelewa pieniądze w ostatniej chwili

- Wszystkie pieniądze zostały wczoraj przelane, ale niepokoi mnie to, że rząd przesyła pieniądze w ostatniej chwili, powodując chaos - powiedział Rafał Trzaskowski w "Rozmowie Piaseckiego" TVN24. Prezydent Warszawy dodał, że inne samorządy także mają problem ze zbyt późnymi przelewami na program 500 plus. - Mamy dokładną tabelkę, z której wynika, że ostatnie pieniądze w tym miesiącu zostały przelane 26 września. Powinny zostać przelane przynajmniej w połowie miesiąca, ale przede wszystkim powinny być przewidziane w planie, bo plan zakładał ponad 100 mln zł, a okazuje się, że trzeba 200 mln zł - powiedział Trzaskowski. - Grzecznie zwracałem na to uwagę panu premierowi, wysłałem mu list 13 września, mówiąc o tym, że nie ma w planie dla Warszawy 80 mln zł. Nie robiłem z tego awantury politycznej, tylko domagałem się tego, żeby te wypłaty były szybciej - dodał.

REKLAMA

Rafał Trzaskowski o 500 plus: Pieniądze przelewane w ostatniej chwili

Trzaskowski przypomniał, że w Warszawie zgodnie z zarządzeniem pieniądze przelewane są na konta warszawiaków na koniec miesiąca. - Są samorządy, które zdecydowały, że pieniądze będą wypłacać szybciej i są problemy jeszcze większe niż Warszawa - stwierdził, dodając, że w wypłatach nie ma opóźnień, bo stołeczni urzędnicy "stają na głowie". - Jeśli 26 września dostajemy pieniądze i na nasze monity dokładnie nam się nie odpowiada, to ja muszą zapytać: co będzie z październikiem, listopadem i grudniem. Te pieniądze nie były przewidziane w planie, a ja muszę planować na jakiejś podstawie - powiedział. - Pytam rządu, gdzie są pieniądze, czy one na pewno są przewidziane, czy ja będę mógł je wypłacić, czy nie będą przesyłane w ostatniej chwili, a rząd mówi, że ja powoduję problemy. To ja alarmuję, żeby dobrze wypłacić 500 plus, żeby zadbać o te pieniądze, a rząd organizuje kolejny atak na Trzaskowskiego - dodał.

Chaos wokół 500 plus w Warszawie

W piątek "Dziennik Gazeta Prawna" ujawnił, że w Warszawie jest duży problem z wypłatą świadczenia 500 plus. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski twierdzi, że ratusz otrzymał środki jedynie do września włącznie, a nie do końca roku. Do sprawy odniósł się w poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Stwierdził, że "prezydent Trzaskowski prowadzi operację, która zmierza do tego, żeby nie wypłacać 500 plus". - Wszystkie pieniądze, które są potrzebne po to, by 500 plus zostało wypłacone w Warszawie, zostały przekazane władzom miasta, ostatnia transza 26 września. Nie ma żadnych przeszkód, jest tylko polityka - podkreślił Jarosław Kaczyński.