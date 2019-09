Wybory parlamentarne 2019. Nowy spot Koalicji Obywatelskiej. Ma trafić do najmłodszych wyborców

Koalicja Obywatelska opublikowała w poniedziałek spot "Na lepsze", skierowany do młodych wyborców. Osoby występujące w spocie z niepokojem słuchają wypowiedzi polityków PiS i spoglądają na relacje z wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich 4 lat. "Jutro może być lepsze" - przekonuje na końcu kandydatka na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska.

Spot KO to najprawdopodobniej odpowiedź na spot Prawa i Sprawiedliwości, opublikowany 2 tygodnie temu. Produkcja wykonana na zamówienie PiS również była skierowana do młodych osób i w krytyczny sposób odnosiła się do rządów PO-PSL.

Prawo i Sprawiedliwość także w poniedziałek opublikowało wyborczy spot z udziałem Janusza Rewińskiego.