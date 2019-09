ansuz-odyn 25 minut temu Oceniono 6 razy 2

BĘDĘ Z WAMI DO BÓLU SZCZERY,

NIE LUBIĘ WAS LEWACKIE, TCHÓRZLIWE, OJKOFOBICZNE CIOTY, ALE...



...ale tak się złożyło, ze jedziemy razem na tym samym wózku, zwanym w PISuarze Polin.

Mafia żydowska z PISuaru traktuje was jak tępe, stadne zwierzęta. Opowiadają o was dowcipy i śmieją się z waszej naiwności, oraz krótkiej pamięci. Traktują was z pogardą i arogancją, tak jak każdy pasożyd traktuje żywiciela. Jedyne czego śmiertelnie boja się PISuary to ULTRAPRAWICA, gdyż tylko ULTRAPRAWICA ma tyle odwagi i determinacji, aby brutalnie oczyścić ten chlew z moralnego gnoju i nie zawaha się, aby zniszczyć życie przestępcom politycznym, oraz ich najbliższym rodzinom, które ZAWSZE korzystają z owoców przestępstwa.



Raz w życiu bądźcie odważni i zepsujcie dobry humor PISuarom, kupcie im bilet na horror, niech poczują na plecach trupio zimny oddech ULTRAPRAWICY! Wtedy przestaną się głupkowato uśmiechać i zaczną myśleć o przemijaniu, cenie wolności i wartości życia. Raz w życiu nie bądźcie durnymi lemingami przewidująco podążającymi za stadem, tylko odwaznie i nie przewidywalnie zawalczcie o własna przyszłość, oddajcie głos na największego wroga PISuaru, na KONFEDERACJĘ!!



LEWACY NIE MUSICIE KOCHAĆ KONFEDERACJI, TAK JAK NIKT NIE KOCHA CHEMIOTERAPII, ALE POTRAKTUJCIE TĘ FORMACJĘ JAKO JEDYNY SKUTECZNY LEK NA RAKA!!