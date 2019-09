Jest zawiadomienie ws. powieszenia na drzewie podobizny posła PO. "To groźba pozbawienia życia"

Kartonowa podobizna posła PO i kandydata w tegorocznych wyborach Artura Gierady została powieszona w weekend na jednym z drzew w Kielcach.

- Została najpierw skradziona, a później dokonano na niej egzekucji. Związane nogi, zakneblowane usta, ucięta głowa, a później zostało powieszona w jednym z parków miejskich, gdzie drzewo posłużyło jako szubienica - komentował w poniedziałek Artur Gierada. Wcześniej kilkunastu innym podobiznom polityka także zostały ucięte głowy.

Parlamentarzysta o sprawie powiadomił policję, złożył również w poniedziałek zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Kielce Wschód.

- To nie jest niszczenie materiałów wyborczych, tylko to są groźby karalne, groźby pozbawienia pana Artura Gierady życia. Groźba karalna nie musi mieć formy przekazu słownego - komentował kielecki adwokat Edward Rzepka, kandydat do Senatu RP.

Artur Gierada skierował także pismo do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, w którym zaapelował o reakcję polityka w sprawie hejtu, nienawiści i "machiny pogardy". "Powstrzymajmy to szaleństwo, zanim będzie za późno" - napisał Gierada.