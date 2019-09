Marek Komorowski za Kornela Morawieckiego. Samorządowiec zastąpi na listach do Senatu zmarłego polityka

Kandydata PiS na listę do Senatu w okręgu 59 udało się zgłosić dosłownie w ostatniej chwili. Zgodnie z Kodeksem wyborczym jeśli któryś z kandydatów umrze, można zaproponować kolejnego na jego miejsce najpóźniej do 15. dnia przed wyborami.

REKLAMA

Nie ma wówczas konieczności zebrania dwóch tysięcy podpisów (są one wymagane wtedy, kiedy zgłaszane jest "zastępstwo" za kandydata do Senatu skreślonego z list z powodu innego niż śmierć). Formalnie termin ów minął 28 września, była to jednak sobota, zatem automatycznie czas na zgłaszanie nowego kandydata wydłużono do 30 września (poniedziałek) do godziny zamknięcia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku.

O decyzji poinformował Dariusz Piontkowski, szef resortu edukacji i pełnomocnik PiS w Podlaskiem

- Dla nas to oczywiście sytuacja nadzwyczajna, niespodziewana, ekstraordynaryjna. Komplikuje to oczywiście całą kampanię wyborczą, no ale - jak widać - śmierć nie wybiera i zdarza się w najmniej oczekiwanych i spodziewanych momentach - powiedział na antenie Radia Białystok (cyt. za Onet.pl), składając jednocześnie kondolencje rodzinie zmarłego polityka.

Marek Komorowski jest osobą rozpoznawalną w regionie. To Marek Adam Komorowski - obecny wicemarszałek województwa podlaskiego oraz przewodniczący klubu PiS w sejmiku.

Nieszczęśliwy okręg 59

W tym samym okręgu wyborczym na Podlasiu ponad tydzień temu zmarł inny kandydat na senatora - Andrzej Chmielewski, zgłoszony przez Samoobronę. Wciąż nie ma informacji na temat ewentualnego kandydata, który mógłby go zastąpić.

Andrzej Chmielewski był wiceprzewodniczącym Samoobrony. W przeszłości był radnym województwa podlaskiego, a w latach 2006-2007 roku - wicemarszałkiem tego regionu.

13 października odbędą się wybory parlamentarne. Wybierzemy w nich 460 posłów oraz 100 senatorów.

Kornel Morawiecki, zmarły w poniedziałek w wieku 78 lat polityk, był posłem, ojcem urzędującego premiera Mateusza Morawieckiego oraz działaczem opozycji demokratycznej z czasów PRL.