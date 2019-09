Ratusz w Warszawie nie ma pieniędzy na 500 plus. Radziwiłł: Obrzydliwa akcja ze strony Trzaskowskiego

andrzej.wald godzinę temu Oceniono 41 razy 35

Obrzydliwe jest to co zrobił Polkom jako minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wprowadzając tzw. tabletkę "po" na receptę. Obrzydliwe jest to, że jako Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej tolerował i aprobował tzw. klauzulę sumienia lekarzy. Sąd w Norwegii wypowiedział się na ten temat w stosunku do jednej lekarki z Polki, która tam chciała się powołać na swoje sumienie. Lekarz jest od tego by służyć pacjentowi całą swoją wiedzą medyczną, a nie od tego by decydować za pacjenta co ma być zgodne z jego sumieniem bądź nie. Obrzydliwe jest to, że na Podkarpaciu nie ma ani jednego szpitala, gdzie w tych kilku nielicznych przypadkach kobieta mogłaby dokonać zabiegu aborcji i za kadencji ministra Konstantego Radziwiłła też tak było. Niech mi powie Konstanty Radziwiłł dlaczego u nas nastolatka nie może bez zgody rodziców pójść do ginekologa?