Mętne tłumaczenia rzecznika KRS Macieja Mitery w sprawie relacji z "Emi". "Z grzeczności odpowiedziałem"

mer-llink 2 godziny temu Oceniono 25 razy 25

- No bo ja jestem sobie taki fijołeczek leśny, niezabudka polna, lilijka bieluchna. Ja tak jak nasz Najwyższy Wódz Naczelnik: niby łże, kantuje Austriaka, nabiera naród, ale on tylko w białym giezłeczku niewinnie z drabinki przemawia. Ja też - w białym giezłeczku. Ani troche nie znam tej Emilii. Jej męża może raz widziałem w toalecie nad pisuarami (nie zaimponował...). Piebiak? Kto to jest Piebiak? Nie słyszałem...I w ogóle to jestem miły, przystojny, elegancki w moim ekstra paletku i lecą na mnie kobiety. . A nasz Wódz ma zawsze racje, po nocach cięzko dla nas pracuje, a ludzie wbijają mu szpilki - to nie ludzie, to wilki! TO mówiłem ja, sędzia Mitera, no po prawdzie sędzia II klasy... no po prawdzie: sędzia zupełnie bez klasy...