Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Kaczyński chce zmiany Konstytucji. "Wolność musi być umocniona"

Weekendowe konwencje Prawa i Sprawiedliwości w dużej mierze skupione były na proponowanych rozwiązaniach dotyczących służby zdrowia. Tym razem jednak Jarosław Kaczyński odniósł się także do zmian w ustawie zasadniczej.

Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Kaczyński o konieczności zmian w Konstytucji

Prezes PiS podczas konwencji w Szczecinie podkreślił, że wolność to kwestia która wymaga umocnienia także w sensie prawnym. Według Jarosława Kaczyńskiego konieczne w tym celu jest przegłosowanie zmian w Konstytucji:

Wolność musi być umocniona także w sensie prawnym, odpowiedniego ustawodawstwa. Będziemy oczywiście proponować także zmiany w Konstytucji. Ale obawiam się, że nasi przeciwnicy są zwolennikami wolności tylko dla siebie.

Później prezes partii rządzącej dodał, że dzięki samodzielnej władzy w Sejmie i Senacie politycy mieli dużą swobodę we wprowadzaniu zmian. - Teraz mieliśmy cztery lata, mieliśmy większość samodzielną w Sejmie i w Senacie i w związku z tym mieliśmy rozwiązane ręce. Kiedy te ręce zostały rozwiązane, okazało się, że są bardzo sprawne, że zrobiliśmy to, co trzeba - podsumował Jarosław Kaczyński.

Podsumowując cztery lata rządów prezes PiS przyznał, że dzięki sprawnym reformom udało się umocnić, a nawet zbudować demokrację w Polsce. - Można powiedzieć, że w ciągu tych niespełna czterech lat umocniliśmy nie tylko gospodarkę, rozwinęliśmy potężnie politykę społeczną, umocniliśmy różne elementy naszego państwa, ale także - wbrew temu, co nam ciągle zarzucają - umocniliśmy polską demokrację. A może powiem nawet więcej. Zbudowaliśmy tą demokrację - stwierdził podczas konwencji.

Zmiany w Konstytucji: jak można ich dokonać?

Inicjatywę do zmiany Konstytucji posiadają prezydent, Senat lub 1/5 składu Sejmu (92 posłów). Następnie pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji odbywa się nie wcześniej niż 30 dni od przedłożenia projektu - zapis ten ma na celu zminimalizowanie ryzyka zbyt szybkiego przegłosowania zmian. Ustawa o zmianie Konstytucji musi być przyjęta przez Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczy posłów, a później także przez Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Jeśli zmiany dotyczą rozdziałów I (Rzeczpospolita), II (Wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela) lub XII (Zmiana Konstytucji), to zmiany muszą być zatwierdzone w referendum.