Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej odniósł się m.in. do kryzysów, którym musiały sprostać władze Warszawy oraz do kwestii awarii sieci przesyłowej w oczyszczalni ścieków "Czajka".

- Nie było żadnego kryzysu śmieciowego, tylko przejściowe problemy w jednej dzielnicy, które wynikały ze zmiany operatora. teraz dzieje się coś przed czym przestrzegaliśmy już kilka miesięcy temu. Rząd doprowadza do zamknięcia kolejnych instalacji odprowadzających odpady - skomentował Trzaskowski zapytany o "kryzys śmieciowy", o którym mówiło się w Warszawie przed kilkoma miesiącami.

- Od września znowu weszła w życie zmiana ustawy, która wprowadza chaos. Tym samym PiS próbuje wywołać kryzys śmieciowy i przerzucić odpowiedzialność na samorządy - kontynuował Trzaskowski.

Trzaskowski "celem numer jeden"

- Od początku było wiadomo, że będę celem numer jeden ataków ze strony PiS. A to, że kampania ogniskuje się wokół samorządowców to już inna sprawa. Widać kogo naprawdę boi się Jarosław Kaczyński - ocenił prezydent Warszawy.

W wywiadzie dla dziennika Rafał Trzaskowski skomentował doniesienia o rzekomym zrzuceniu osadów ściekowych do innych województw, gdzie miały zalegać trując ludzi .

To nieprawda i manipulacja. Po pierwsze, nikt nie ukrywał faktu, że awarii uległ element tej spalarni. O sytuacji były informowane instytucje. Po drugie, osady są są odpadem bezpiecznym dla środowiska

- powiedział Trzaskowski. - Nawet kolor tych osadów się nie zgadza, a jeśli ktoś nie dowierza to niech kieruje pytania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - dodał.

"Kaczyński nienawidzi wszystkiego, co niezależne"

Prezydent Warszawy stwierdził również, że "jeśli w sianie nieuzasadnionej paniki, manipulacje faktami i straszenie ludzi angażują się media publiczne, instytucje rządowe, to nie mieści się to w standardzie państwa demokratycznego".

Jesteśmy [samorządowcy - red.] solą w oku partii rządzącej, bo Jarosław Kaczyński nienawidzi wszystkiego, co niezależne. Ja już się przyzwyczaiłem, że jestem wrogiem numer jeden dla PiS

- dodał

Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka"

Pod koniec września doszło do awarii dwóch kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podjęło decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły. W reakcji na zaistniałą sytuację premier Mateusz Morawiecki zlecił budowę alternatywnego systemu przesyłowego. Awaryjny rurociąg umieszczono na moście pontonowym zbudowanym przez wojsko na rzece. W połowie września instalacja osiągnęła 100 procent wydajności. Nadzór nad rurociągiem sprawują Wody Polskie.