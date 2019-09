Kwaśniewski, Wałęsa i Komorowski we wspólnym liście otwartym: "Nie czekają nas normalne wybory"

myciel66 19 minut temu Oceniono 8 razy 6

Jak ujadają tutaj za srebrniki trolle pisowskie. Jaką nędzą moralną trzeba być, żeby prostytuować się za szmal. Kaczyński to nieszczęście dla Polski: warchoł - "Konstytucja to tylko taka książeczka", "ja bez żadnego trybu", paranoik smoleński - te miesięcznice, tylko one go rajcowały po dojściu do władzy, i pomsta na Tusku - 1 : 27 w Brukseli. Wydał, z naszej wspólnej kasy setki mld zł dla pomsty i paranoi. Szczucie przez Jacka Kurskiego w TV to zbrodnia. Czyli jesteście po ciemnej stronie mocy, trolle. I bierzecie odpowiedzialność na siebie, za to, co się z tym krajem stanie. Mam nadzieję, że rozliczymy PiS i was, za krzywdę, którą temu krajowi zrobiliście.