Przychodzi Winnicki do Korwina. Wyciekły nagrania, na których politycy dzielą miliony

Kiedyś polityczną burzę wywołał tekst "Gazety Wyborczej" zatytułowany "Ustawa za łapówkę, czyli przychodzi Rywin do Michnika". Tymczasem ujawnione przez "Fakt" nagranie z tajnych obrad Konfederacji można byłoby zatytułować "Przychodzi Winnicki do Korwina...".

Dziennikarka gazety dotarła do półtoragodzinnego nagrania z rozmów czołówki polityków Konfederacji, gdy próbują podzielić między siebie pieniądze z subwencji dla partii KORWiN. Uczestnikami spotkania z czerwca 2019 roku byli m.in. poseł Marek Jakubiak, liderzy Ruchu Narodowego Robert Winnicki i Krzysztof Bosak, a także Janusz Korwin-Mikke.

To o tyle oburzające, że pieniądze z subwencji - jak wynika z ich rozmów - miałaby być wydane na kampanię wyborczą Konfederacji, co jest niezgodne z kodeksem wyborczym. - Partia może finansować działalność wyłącznie z utworzonego przez siebie komitetu wyborczego. Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, środki z subwencji mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe partii - wskazywał w rozmowie z "Faktem" Krzysztof Lorenz z Państwowej Komisji Wyborczej.

Korwin-Mikke: Te pieniądze są po to, żeby szły na kampanię. Nie ma innych celów

W udostępnionych przez gazetę stenogramach pojawia się klasyczna polityczna kuchnia, jak np. stwierdzenia, że Grzegorz Braun "chciałby dwie jedynki z pierwszego koszyka". Później jednak sprawy schodzą na finanse i ewentualne możliwości partii KORWiN w zakresie poniesienia kosztów opłacenia kampanii.

Uczestnicy spotkania rozważają "dwa warianty" w niedalekiej przyszłości. Wszystko przez problemy KORWiN z subwencją - na początku tego roku partii wstrzymano wypłaty subwencji, a w maju dopiero wróciła do ewidencji partii politycznych i mogła ubiegać się o dalsze finansowanie.

Gdy jeden z uczestników spotkania pyta, co stanie się, gdy KORWiN otrzyma ponownie subwencje, dorzuca jeszcze: - Ile dajecie na kampanię?

Nie, zakładamy, że po to są te pieniądze, żeby szły na kampanię. Powiedzmy sobie jasno - nie ma innych celów niż kampania wyborcza. To jest kampania chyba decydująca

- odpowiada Korwin-Mikke, dodając, że byłoby to około dwóch milionów złotych. Wówczas do rozmowy włącza się Robert Winnicki i chce dowiedzieć się, jak wspomniane dwa miliony miałaby być rozdzielane.

"Jak to przetransferować". "Procesowo bezpiecznie"

Jakby budżet tej kampanii jest określony przez sztab i przez dane koalicji i nie jest w dyspozycji partii KORWiN, tak? Tylko wchodzi na ogólną kampanię Konfederacji

- dopytuje Winnicki.

- Oczywiście będzie jeszcze pytanie, jak to przetransferować - odpowiada Korwin-Mikke, ale uczestnicy zgadzają się, by "nie rozmawiać o tym tutaj". Janusz Korwin-Mikke mówi potem, że może "dać dwa miliony złotych", ale Paweł Dulski z ugrupowania Skuteczni przypomina mu, że ma jeszcze "dwa zaległe" miliony.

Następnie wywiązuje się kluczowa wymiana zdań między rozmówcami. Winnicki pyta, ile "do wspólnego kotła" wrzuci KORWiN na kampanię centralną. Korwin-Mikke deklaruje 2,5 miliona, jednak wówczas wtrąca się Dulski, mówiąc, że "przestrzega przed używaniem takiej retoryki". A inny z uczestników dorzuca: - Procesowo bezpiecznie.

Nie wiadomo, czy do "transferowania", jak to opisywał Korwin-Mikke, doszło. Jeżeli jednak w jakiś sposób KORWiN wsparło kampanię Konfederacji, to ten komitet wyborczy może mieć problemy. Sam Korwin-Mikke w rozmowie z "Faktem" zaprzecza, jakoby prowadził opisywane przez gazetę rozmowy.

Tu art. 126 Kodeksu Wyborczego:

Wydatki ponoszone przez komitety wyborcze w związku z zarządzonymi wyborami są pokrywane z ich źródeł własnych.

Natomiast ustawa o partiach politycznych jasno określa, że:

Majątek partii politycznej może być przeznaczony tylko na cele statutowe lub charytatywne.

W takim wypadku wykorzystanie pieniędzy z subwencji - jak opisywano to na nagraniach "transfer" - byłby złamaniem tych zasad.