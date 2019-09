"Po wyborach jedno z nas będzie tworzyło nowy rząd". Kidawa-Błońska chce debaty z Kaczyńskim

pysio62 2 godziny temu Oceniono 8 razy 6

Nie będzie bilansu seniora w Warszawie. Program badań profilaktycznych dla osób w wieku 70 i 80 lat nie uzyskał akceptacji Ministerstwa Zdrowia i podległej resortowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Powód: przez program mogą zwiększyć się kolejki do lekarzy. Swoją opinię rządowa Agencja tłumaczy w sposób kuriozalny. Agencja zarzuca stołecznemu programowi zły dobór populacji docelowej: to seniorzy w wieku 70 i 80 lat.

W opinii czytamy, że do grupy, która miałaby zostać w ramach programu przebadana, włączono również populację bezobjawową, a to może - według Agencji - skutkować wręcz "nadwykrywalnością poszczególnych jednostek chorobowych".

Oznacza to ni mniej, nie więcej: im więcej osób zostanie przebadanych - tym więcej chorób może zostać wykrytych.

A to - zdaniem Agencji i resortu zdrowia - może przyczyniać się do "pogłębienia trudności w dostępie do świadczeń NFZ" przez zwiększenie kolejek do specjalistów.