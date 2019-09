Schetyna: Koalicja Europejska ma pomysły na naprawę polskiej służby zdrowia

Zapowiedzi Schetyny to odpowiedź na program "Piątka dla zdrowia", przedstawiony w sobotę na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Opolu przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego".

Zdaniem lidera PO w czasie rządów PiS w Polsce m.in. "zniszczono polskie zdrowie". I te zniszczenia widać w każdym mieście, powiecie czy szpitalu. Jako przykład Schetyna podał podał m.in. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu albo SOR-y (Szpitalne Oddziały Ratunkowe), które mają ogromne problemy.

KO ma pomysły na naprawę służby zdrowia

Grzegorz Schetyna powiedział, że na naprawę służby zdrowia potrzebne są pomysły, a Koalicja Europejska je ma. - Mówimy o SOR-ach, mówimy o skróceniu do 60 minut przyjmowania pacjentów na SOR-ach, mówimy o asystentach i podziale pracy, o tym, żeby lekarz mógł stawiać diagnozę, a wszystkie inne rzeczy były załatwiane przez innych. To jest możliwe. To kwestia elementarnej organizacji pracy i każdy kto się na tym zna, może to robić - zapewnił.

Lider PO poinformował też, że wraz z Małgorzatą Kidawą-Błońską spotkał się z szefową KE Ursulą von der Leyen m.in. w sprawie projektu Europejskiej Partii Ludowej, projektu europejskiej ochrony zdrowia, i zapewnił, że Polska chce z w nim uczestniczyć a Polacy "mogli się leczyć w taki sam sposób, jak Francuz, Włoch, czy Niemka".