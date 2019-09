Lubnauer dostała groźby śmierci. B. pracownik straży marszałkowskiej: miałem chwilę słabości

Włodzimierz D., funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej, który miał grozić Katarzynie Lubnauer, został zwolniony przez Kancelarię Sejmu. Wobec mężczyzny toczy się też postępowanie w prokuraturze, która zarzuca mu kierowanie gróźb pozbawienia życia wobec posłanki.

D., gdy Lubnauer była w programie "Kawa na Ławę", miał wysłać wiadomość na maila TVN24 o treści: "Lubnauer ty k**** sz**** dz**** s****, trzeba cię zabić jak tego złodzieja Adamowicza".

Fakt.pl rozmawiał z Włodzimierzem D., który przez 19 lat pracował w Straży Marszałkowskiej. Pytany, dlaczego kierował takie groźby wobec posłanki, odparł:

Nie chcę rozmawiać o tej sprawie. Nie znałem pani Lubnauer. Napisałem, bo miałem chwilę słabości. Inaczej tego nie potrafię wyjaśnić.

Jednocześnie D. stwierdził, że nie chce i nie zamierza przepraszać Lubnauer. Z kolei posłanka, jedna z liderek Koalicji Obywatelskiej, oznajmiła, że nie oczekuje przeprosin od byłego funkcjonariusza. - Nie rozumiem jego motywu i, mówiąc delikatnie, już mało mnie to interesuje, co on dalej z tym zrobi - powiedziała.