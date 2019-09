Gowin pisze do polityków PO ws. Jachiry. "To nie jest wasz świat; wasi liderzy chowają głowę w piasek"

Lider Porozumienia, partii wchodzącej w skład rządzącej Zjednoczonej Prawicy, Jarosław Gowin wystosował razem z członkami swojej formacji odezwę do swoich dawnych kolegów z Platformy Obywatelskiej. Teraz może być to wiedza z zamierzchłej przeszłości, ale obecny wicepremier i minister nauki, do 2013 roku był członkiem PO i prominentnym politykiem tej partii. W latach 2011-2013 był nawet ministrem sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska.

Gowin swój list, pod którym podpisało się kilkunastu polityków jego formacji, zaczyna od słów:

Kiedyś, jako członkowie Platformy Obywatelskiej, chcieliśmy razem zmieniać polską rzeczywistość. Dziś stoimy po dwóch różnych stronach politycznego sporu. Choć nasze zdania różnią się w wielu kwestiach, to nigdy nie myśleliśmy, że odsuniemy się od siebie tak daleko. I nie chodzi o sferę polityczną, ale tę czysto ludzką.

Dalej czytamy, że "istnieją granice, których nie należy przekraczać". W tym kontekście pojawia się postać Klaudii Jachiry, która startuje z list KO w Warszawie i ostatnio jest o niej głośno m.in. za sprawą happeningu sprzed pomnika Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.

Partia Gowina apeluje do PO ws. Jachiry

Później w sieci pojawił się fragment spotkania wyborczego Jachiry, na którym kandydatka proponowała autorski "program telewizyjny", a w nim znaleźć miałyby się takie pozycje jak "telenowela smoleńska" lub "quiz: czyja to kończyna". "Aktywność" kandydatki krytykowali nie tylko przedstawiciele władzy, ale też kandydaci czy politycy związani z Koalicją Obywatelską.

Wasi liderzy w stosunku do haniebnych wypowiedzi i zachowań Klaudii Jachiry chowają głowę w piasek i udają, że tak musi być, bo taka jest dzisiaj Platforma. Znamy się wiele lat i wiemy, że was to oburza i szokuje. To nie jest wasz świat. W nim nie można szydzić z ludzkich tragedii, cierpienia, dramatów i żałoby

- czytamy w liście. "Czy dziś możecie z czystym sumieniem powiedzieć: to jest Platforma jaką chciałem zbudować? Postawcie sobie pytanie - czym dziś jest PO?" - pytają autorzy listu.

Na jego koniec pada apel o reakcję. "Daleko wam do Klaudii Jachiry (...). Nie byliście i nie jesteście ludźmi, którzy drwią z ludzkiego cierpienia. W sprawach najważniejszych zawsze będzie wyznawać wspólne wartości" - napisano w odezwie, w której zawarto też nawiązanie do jednego z haseł Koalicji Obywatelskiej na wybory parlamentarne.

Współpraca, a nie kłótnie. Warto wziąć to hasło na serio

- kwitują sygnatariusze listu.

Usunięcia Klaudii Jachiry z list KO domagał się już m.in. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Jednak Kodeks wyborczy nie przewiduje takich sytuacji - nie ma możliwości usunięcia kandydata z danej listy po tym, jak została ona zarejestrowana przez PKW.

W tej sytuacji są zaledwie trzy możliwe przypadki, kiedy kandydat może zniknąć z list. Jego śmierć, utrata prawa wybieralności lub złożenie przez niego oświadczenia komisji o wycofaniu zgody na kandydowanie.

Wybory parlamentarne 2019. Sprawa Mateckiego i "czyszczenia ulic z ideologii LGBT"

W tegorocznej kampanii na wybory parlamentarne to nie pierwszy przypadek apelu o skreślenie kandydata z listy. Radny PiS Dariusz Matecki we wrześniu wspólnie z Młodzieżą Wszechpolską zapowiadał kontrmanifestację wobec Marszu Równości w Szczecinie. Organizatorzy planowali "odkażanie" i "dezynfekcję" Szczecina z "ideologii LGBT". Matecki wzywając do wzięcia udziału w akcji mówił: - Będzie to symboliczny gest usuwania z ulic ideologii LGBT.

Sprawa wywołała oburzenie, a wicerzecznik PiS Radosław Fogiel mówił:

To, co zapowiedział pan Matecki, jest kompletnie żenujące, godne największego potępienia (...). Niestety, listy są już zarejestrowane, więc dużo nie możemy zrobić, ale nie ma naszej akceptacji dla tego typu zasad.

Matecki potem wycofał się z akcji w Szczecinie, ale tuż po tych wydarzeniach chwalił się już poparciem od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro na tegoroczne wybory.