Kim jest Małgorzata Motylow? Symboliczne zdjęcie po jej nominacji. Tłum dziennikarzy próbował się czegoś o niej dowiedzieć

To zdjęcie powstało podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej. Pod koniec obrad Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła Małgorzacie Motylow akt powołania na stanowisko wiceprezesa NIK. Na czas urlopu Mariana Banasia to właśnie ona pokieruje Izbą. To nieznana kontrolerka z gdańskiego oddziału NIK, prywatnie znajoma Marty Kaczyńskiej.

Posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w Warszawie Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta