"Dość POPIS-ów". Nowy spot wyborczy PSL krytykuje zarówno PiS, jak i PO

supertiumacz 17 minut temu Oceniono 6 razy 4

Niezły ten PSL. :)



Nie mówię, że PO, SLD czy PiS są bez skazy (zwłaszcza PiS!), ale w PSL chyba już zapomnieli, jak obsadzali stanowiska członkami rodzin i jak doili Skarb Państwa. Przecież PSL to partia, która zasłynęła kumoterstwem i nepotyzmem.

Jak to było?

„Członkowie mojej rodziny przecież muszą gdzieś pracować”,

"Proszę pana, mój syn jest dorosły, ja jestem dorosły, proszę sobie dzwonić do syna w tej sprawie, kłaniam się", itd.



Jak czują zyski, to się przytulają do każdego. A jak mogą zyskać na szczuciu, to szczują, plują, psy wieszają.

PSL jest bardzo podobne do PiS. Tylko ktoś naiwny uwierzy, że teraz stali się tacy praworządni. Według mnie ta partia nadaje się tylko do zaorania.



Panie Kosiniak, ja pamiętam, internet pamięta. Róbcie co chcecie, ale machlojek PSL nie da się zapomnieć.